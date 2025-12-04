Diputados UDI y RN piden a Contraloría auditoría tras revelarse que miles de funcionarios de gobierno siguen con teletrabajo

14.09.2020 FOTOGRAFIAS TEMATICAS DE TELETRABAJO MADRE JUNTO A SUS HIJOS, CUIDADO, MIENTRAS TRABAJA EN LINEA FOTO:PATRICIO FUENTES Y./LATERCERA COVID 19 - PANDEMIA - EMERGENCIA SANITARIA -ESTILO DE VIDA - CAMBIOS - ESTRES

Diputados de la UDI y Renovación Nacional oficiaron a la Contraloría General de la República y solicitaron una auditoría tras la revelación de que más de 3.600 funcionarios de gobierno continúan teletrabajando.

Fueron los UDI Felipe Donoso y Jorge Alessandri; y los RN Frank Sauerbaum, Carla Morales y Miguel Mellado, quienes acudieron al ente contralor, tras la publicación de La Tercera.

En concreto, se dio a conocer que hay entidades que superan el porcentaje de teletrabajo permitido por la ley que regula el funcionamiento del sector público.

En total, los funcionarios que figuran con teletrabajo son 2.590, considerando 40 subsecretarías -sin servicios- y Presidencia, sólo en la Región Metropolitana. Si se suman las nóminas publicadas en Transparencia Activa de los funcionarios autorizados a hacer teletrabajo, lo que considera además a las regiones, la cifra llega a 3.622.

Asimismo, seis entidades superan a nivel central el 20% de la dotación, todas con autorización de la Dipres.

Es bajo este marco, que los parlamentarios de oposición hacen su solicitud al ente contralor.

Desde la UDI, los diputados reconocieron que la actual legislación autoriza al sector público trabajar de esa forma bajo ciertas condiciones, pero a su vez manifestaron su preocupación respecto del nivel de productividad que existiría y el control por parte de las jefaturas.

“Resulta indispensable poder verificar si estas autorizaciones que se han entregado siguen estando debidamente fundadas y si se cumplen los criterios establecidos en la ley”, sostuvieron.