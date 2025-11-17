Distrito 3: revisa quiénes serán los diputados de la Región de Antofagasta

El distrito que abarca comunas de la región de Antofagasta, considerada el bastión político de Franco Parisi tras obtener allí el 33,93% de los votos en 2021 y hora reafirmar el favoritismo con un 34,97%, debía escoger a sus diputadas o diputados para cinco escaños.

Creado en la reforma electoral de 2015, el distrito está compuesto por la totalidad de la región de Antofagasta, es decir Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal.

Con un 92,04% de las mesas escrutadas, los legisladores escogidos hasta el momento serían los siguientes:

El comunicador social Sebastián Videla (Independiente pro PL), quien logró la reelección con un amplio margen del 23,36% de los votos.

A él se suman el ingeniero Civil y exCore, Fabián Ossandón (PDG) con 10,37%, quien iba precisamente por el partido de Parisi ; al abogado y actual diputado, Jaime Araya (Ind. cupo PPD) con 4,25%; el ingeniero comercial Carlo Arqueros (PRCh) con 3,91%, y la ex diputada y ex ministra de Minería, Marcela Hernando (PR) con 3,75%.

Los postulantes que más se destacaban

Dentro de los candidatos que más se destacaban hasta antes de este domingo se contaban tres de sus actuales diputados en busca de la reelección. Entre ellos Yovana Ahumada, pero ahora por el Partido Social Cristiano, y José Miguel Castro (RN), quienes no lograron ser elegidos para un nuevo periodo.

Además de Videla, que logró la mayoría de manera irrefutable para continuar en la Cámara, junto con el PPD Jaime Araya, que también se aseguró su lugar en el Congreso.

Además de cartas de la centro izquierda como Margarita Montecino (DC) y Paulina Lizana (PC), quienes no lograron un escaño.

Los anteriores diputados del Distrito 3

Hasta estas elecciones sus representantes eran de mayoría oficialista, ya que tres de sus cinco representantes pertenecían a los partidos que apoyaban al actual gobierno: Jaime Araya (PPD), Sebastián Videla (Independiente pro PL) y Catalina Pérez (FA)

Los diputados de oposición, en tanto, eran José Miguel Castro (RN) y Yovana Ahumada (PDG).