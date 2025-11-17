OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Distrito 3: revisa quiénes serán los diputados de la Región de Antofagasta

    Por 
    Lya Rosen

    El distrito que abarca comunas de la región de Antofagasta, considerada el bastión político de Franco Parisi tras obtener allí el 33,93% de los votos en 2021 y hora reafirmar el favoritismo con un 34,97%, debía escoger a sus diputadas o diputados para cinco escaños.

    Creado en la reforma electoral de 2015, el distrito está compuesto por la totalidad de la región de Antofagasta, es decir Calama, María Elena, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla, Antofagasta, Mejillones, Sierra Gorda y Taltal.

    Con un 92,04% de las mesas escrutadas, los legisladores escogidos hasta el momento serían los siguientes:

    El comunicador social Sebastián Videla (Independiente pro PL), quien logró la reelección con un amplio margen del 23,36% de los votos.

    A él se suman el ingeniero Civil y exCore, Fabián Ossandón (PDG) con 10,37%, quien iba precisamente por el partido de Parisi ; al abogado y actual diputado, Jaime Araya (Ind. cupo PPD) con 4,25%; el ingeniero comercial Carlo Arqueros (PRCh) con 3,91%, y la ex diputada y ex ministra de Minería, Marcela Hernando (PR) con 3,75%.

    Los postulantes que más se destacaban

    Dentro de los candidatos que más se destacaban hasta antes de este domingo se contaban tres de sus actuales diputados en busca de la reelección. Entre ellos Yovana Ahumada, pero ahora por el Partido Social Cristiano, y José Miguel Castro (RN), quienes no lograron ser elegidos para un nuevo periodo.

    Además de Videla, que logró la mayoría de manera irrefutable para continuar en la Cámara, junto con el PPD Jaime Araya, que también se aseguró su lugar en el Congreso.

    Además de cartas de la centro izquierda como Margarita Montecino (DC) y Paulina Lizana (PC), quienes no lograron un escaño.

    Los anteriores diputados del Distrito 3

    Hasta estas elecciones sus representantes eran de mayoría oficialista, ya que tres de sus cinco representantes pertenecían a los partidos que apoyaban al actual gobierno: Jaime Araya (PPD), Sebastián Videla (Independiente pro PL) y Catalina Pérez (FA)

    Los diputados de oposición, en tanto, eran José Miguel Castro (RN) y Yovana Ahumada (PDG).

    Más sobre:AntofagastaDistrito 3Franco ParisiSebastián VidelaFabián OssandónJaime ArayaCarlo ArquerosMarcela Hernando

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    La debacle de Evópoli: “No logramos el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”

    Jara y Kast pasan a segunda vuelta con estrecho resultado y se consolida giro a la derecha en el Congreso

    Daniel Mansuy: “Este es el resultado electoral más exitoso en la historia de la derecha”

    Las elecciones parlamentarias en las voces de sus ganadores

    Distrito 8: Gustavo Gatica, Marcos Barraza, Tatiana Urrutia, Cristián Contreras, Enrique Bassaletti, Mario Olavarría y Pier Karlezi llegan a la Cámara

    Lo más leído

    1.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    4.
    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    Distrito 12: Jiles, Carter, Ossandón, Gazmuri y Serrano obtienen escaños en zona suroriente de la RM

    5.
    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo
    Chile

    Distrito 5: Oficialismo mantiene mayoría de escaños en Región de Coquimbo

    La debacle de Evópoli: “No logramos el umbral mínimo para la subsistencia legal del partido”

    Jara y Kast pasan a segunda vuelta con estrecho resultado y se consolida giro a la derecha en el Congreso

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”
    Negocios

    José Ramón Valente: “La política económica más importante del programa de Matthei y Kast es seguridad”

    Juan Andrés Camus: “Soy optimista de que la derecha y centro-derecha lograrán ponerse de acuerdo para sacar adelante los proyectos que este país necesita”

    CEP: Mejora en percepción económica antes de elecciones anticipa castigo a coalición gobernante y alternancia en el poder

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante
    Tendencias

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Cómo estará el tiempo en Santiago durante este domingo de elecciones

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa
    Mundo

    Resultados preliminares muestran que ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

    Trump dice que Estados Unidos podría iniciar conversaciones con Maduro

    The New York Times destaca paso de Kast al balotaje y lo perfila como un “candidato al estilo Trump”

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena