Santiago, 8 de Marzo 2026. El Presidente Gabriel Boric entrega declaraciones en el patio de las Camelias del Palacio La Moneda tras reunirse con el presidente Electo Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile

El Presidente Gabriel Boric entregó mayores detalles respecto a la reunión que sostuvo este domingo con el presidente electo José Antonio Kast, en una semana marcada por el anuncio del fin de las reuniones de traspaso de mando.

Desde el patio de las camelias en La Moneda, el mandatario detalló los temas tratados durante la instancia, que estarían vinculados a informes sobre el funcionamiento del Sename desde 1979, sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la seguridad respecto a los cables submarinos y el traspaso de mando del 11 de marzo.

Sobre este primer punto, el Presidente Boric señaló que le habría entregado documentos vinculados a la comisión de verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979.

"Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido": Presidente Boric aborda reunión con José Antonio Kast

“La comisión solicitó extender su plazo de funcionamiento y terminará durante el mandato del futuro presidente Kast en abril del 2027, y como es un tema muy sensible, que ha tocado la fibra de Chile, me parecía importante dárselo a conocer y que estuviera enterado los detalles”, detalló Boric.

Respecto a la Comisión para la Paz y el Entendimiento en La Araucanía, explicó que decidió abordar el tema ya que “es una cicatriz histórica” del Estado.

“Acá hay una posibilidad, un camino para avanzar, hemos tenido una reducción muy importante de la violencia en la Araucanía, hemos tenido también una disminución significativa de la pobreza y eso tiene que ver con políticas públicas integrales. Y, por lo tanto, le comenté algo de eso al presidente electo”, explicó.

Finalmente, también se habría conversado durante la instancia sobre el asunto que generó la polémica inicial: la instalación de cables submarinos de fibra óptica con China.

“También en materias de seguridad vinculados a los cables submarinos y el objetivo, tal como lo conversé con él, es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante, particularmente en materias que son de Estado, de seguridad, de la administración saliente con la administración entrante”, agregó al respecto.

“ Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido . Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile como corresponde continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política”, concluyó el Presidente Boric durante su alocución.

La reunión se gestó rápidamente luego del conflicto generado durante la semana respecto al tema del cable de fibra óptica con China. Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se habían mostrado molestos con la entrega de información sobre este asunto, lo que derivó en una tensa reunión el pasado miércoles que, además, marcó el fin de las reuniones bilaterales entre los ministros.

Por otro lado, el presidente electo sostuvo este encuentro poco tiempo después de haber regresado de Estados Unidos tras su participación en el encuentro Shield of the Americas con el presidente Donald Trump y otros mandatarios de la región.

Así se gestó rápidamente esta reunión, que inició alrededor de las 11:50 de la mañana. Según detalló primeramente Kast tras finalizar la instancia, la solicitud habría venido de parte del Presidente Boric.

“Ya en viaje recibí la solicitud del Presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”, señaló el mandatario electo.