SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”: Presidente Boric aborda reunión con José Antonio Kast

    Durante la instancia desarrollada este domingo, el Mandatario conversó con el presidente electo sobre documentos vinculados al funcionamiento del Sename, sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento y la seguridad en los proyectos de cables submarinos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago, 8 de Marzo 2026. El Presidente Gabriel Boric entrega declaraciones en el patio de las Camelias del Palacio La Moneda tras reunirse con el presidente Electo Jose Antonio Kast Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric entregó mayores detalles respecto a la reunión que sostuvo este domingo con el presidente electo José Antonio Kast, en una semana marcada por el anuncio del fin de las reuniones de traspaso de mando.

    Desde el patio de las camelias en La Moneda, el mandatario detalló los temas tratados durante la instancia, que estarían vinculados a informes sobre el funcionamiento del Sename desde 1979, sobre la Comisión para la Paz y el Entendimiento, la seguridad respecto a los cables submarinos y el traspaso de mando del 11 de marzo.

    Sobre este primer punto, el Presidente Boric señaló que le habría entregado documentos vinculados a la comisión de verdad respecto a los abusos cometidos en el Sename desde 1979.

    “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”: Presidente Boric aborda reunión con José Antonio Kast DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “La comisión solicitó extender su plazo de funcionamiento y terminará durante el mandato del futuro presidente Kast en abril del 2027, y como es un tema muy sensible, que ha tocado la fibra de Chile, me parecía importante dárselo a conocer y que estuviera enterado los detalles”, detalló Boric.

    Respecto a la Comisión para la Paz y el Entendimiento en La Araucanía, explicó que decidió abordar el tema ya que “es una cicatriz histórica” del Estado.

    “Acá hay una posibilidad, un camino para avanzar, hemos tenido una reducción muy importante de la violencia en la Araucanía, hemos tenido también una disminución significativa de la pobreza y eso tiene que ver con políticas públicas integrales. Y, por lo tanto, le comenté algo de eso al presidente electo”, explicó.

    Finalmente, también se habría conversado durante la instancia sobre el asunto que generó la polémica inicial: la instalación de cables submarinos de fibra óptica con China.

    “También en materias de seguridad vinculados a los cables submarinos y el objetivo, tal como lo conversé con él, es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante, particularmente en materias que son de Estado, de seguridad, de la administración saliente con la administración entrante”, agregó al respecto.

    Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile como corresponde continúa funcionando de la mejor manera para poner siempre por delante los intereses de los chilenos y chilenas antes que cualquier diferencia política”, concluyó el Presidente Boric durante su alocución.

    “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”: Presidente Boric aborda reunión con José Antonio Kast

    La reunión se gestó rápidamente luego del conflicto generado durante la semana respecto al tema del cable de fibra óptica con China. Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se habían mostrado molestos con la entrega de información sobre este asunto, lo que derivó en una tensa reunión el pasado miércoles que, además, marcó el fin de las reuniones bilaterales entre los ministros.

    Por otro lado, el presidente electo sostuvo este encuentro poco tiempo después de haber regresado de Estados Unidos tras su participación en el encuentro Shield of the Americas con el presidente Donald Trump y otros mandatarios de la región.

    Así se gestó rápidamente esta reunión, que inició alrededor de las 11:50 de la mañana. Según detalló primeramente Kast tras finalizar la instancia, la solicitud habría venido de parte del Presidente Boric.

    “Ya en viaje recibí la solicitud del Presidente Gabriel Boric para tener una reunión y conversar sobre varios temas que él considera relevantes y que estimaba necesario informarme antes de que procedamos a lo que va a ser el cambio de mando”, señaló el mandatario electo.

    “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”: Presidente Boric aborda reunión con José Antonio Kast DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Lee también:

    Más sobre:Traspaso de mandoGabriel BoricJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional

    Trump advierte a Irán que su próximo líder supremo “no durará mucho” si no tiene el apoyo de EE.UU.

    Carmona por pugna ministros-Jadue: “¿Por qué sacan al exterior discusiones que son propias de los comunistas? No está bien"

    Conmutación de penas: Ramírez (UDI) sostiene que proyecto “debe ser mejorado”, pero valora “el principio que lo inspira”

    Marcha en el centro de Santiago por el 8M: Carabineros reporta desórdenes aislados en el eje Alameda

    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    Lo más leído

    1.
    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    Acto de despedida a Boric genera respaldo del oficialismo y críticas desde la oposición

    2.
    Encuesta Descifra y el fin de la era Boric: 60% piensa que no tiene chances de volver a ser presidente

    Encuesta Descifra y el fin de la era Boric: 60% piensa que no tiene chances de volver a ser presidente

    3.
    Cómo cambió el lenguaje del gobierno de Boric en cuatro años

    Cómo cambió el lenguaje del gobierno de Boric en cuatro años

    4.
    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    Kast se reúne con Boric en La Moneda y agradece entrega de antecedentes a días del cambio de mando

    5.
    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central
    Chile

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Carmona por pugna ministros-Jadue: “¿Por qué sacan al exterior discusiones que son propias de los comunistas? No está bien"

    “Doy por superadas las diferencias que pudieron haber existido”: Presidente Boric aborda reunión con José Antonio Kast

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo
    Negocios

    De emprendedora a emprendedora: los consejos para quienes están partiendo

    Crisis en el Estrecho de Ormuz obliga a Kuwait a reducir producción mientras el petróleo registra histórica alza semanal

    La misión de Andrés Ergas, el futuro embajador en Estados Unidos

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios
    Tendencias

    10 objetos domésticos que podrían poner en peligro la vida de tu mascota, según los veterinarios

    El alimento que pudo reducir los niveles de colesterol “malo” durante un estudio

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Rayo Vallecano en un duelo clave para la lucha por la permanencia
    El Deportivo

    En vivo: El Sevilla de Alexis Sánchez enfrenta al Rayo Vallecano en un duelo clave para la lucha por la permanencia

    El Betis de Manuel Pellegrini aumenta las dudas tras el derbi y sufre una dolorosa caída ante el Getafe

    Con Lucas Cepeda en la banca: el Elche queda al borde del descenso tras una nueva caída y sigue sin ganar en 2026

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones
    Tecnología

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional
    Mundo

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional

    Trump advierte a Irán que su próximo líder supremo “no durará mucho” si no tiene el apoyo de EE.UU.

    Canciller iraní rechaza posibilidad de pactar un alto al fuego con EE.UU. e Israel a menos que terminen los ataques

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso