Último 8M de Boric en La Moneda: valoraciones a colaboradoras, guiño a Bachelet y emplazamiento a los hombres

En el Palacio de La Moneda se llevó a cabo este domingo el último acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en que el Mandatario y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana tomaron la palabra para destacar logros del Gobierno relacionadas a género y también para recordar la importancia de este día.

Las autoridades destacaron una serie de avances en materia de género durante su mandato, entre estos la implementación de la Ley Papito Corazón, la modificación del reglamento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, la promulgación de la Ley Antonia y la Ley de Reparación para Víctimas de Femicidio.

Durante su discurso, el Presidente comenzó destacando las movilizaciones y la organización histórica de mujeres y recordó la connotación de este día, en que se conmemora la muerte de mujeres que estaban luchando por sus derechos.

El mandatario se tomó un momento para agradecer y destacar a cada una de las ministras que pasaron por su gabinete incluida la excandidata Jeannette Jara y la precandidata, Carolina Tohá.

También mencionó a mujeres que han marcado hitos en nuestro país como Inés de Suárez, Isabel Allende, Gladys Marín, Violeta Parra, Elena Caffarena y otras.

Destacó la alusión a la expresidenta Michelle Bachelet, de quien dijo “ ¿por qué no decirlo?, secretaria general de la ONU. Apoyaremos todo Chile, me imagino ”, haciendo un guiño a la nominación de la exmandataria a este cargo y que sigue siendo un tema de discusión entre el oficialismo y la oposición.

En algún momento también se dirigió a los hombres, diciéndoles que “el avance en la equidad de género implica perder privilegios”.

“¿Cómo es posible que durante tanto tiempo nos pareciera normal decir que nuestra mamá o nuestra esposa no trabaja? Porque cuidar es trabajar, y cuidar es un tremendo trabajo “, señaló el Presidente. Tras esto, mencionó brevemente la promulgación de la Ley de Conciliación Laboral que permite solicitar teletrabajo en caso de ser una persona cuidadora.

El mandatario también se refirió al silencio de los hombres frente a situaciones como el abuso sexual, el no pago de pensiones y en casos de discriminación. “Nosotros también tenemos mucha pega, el avance en la equidad de género no es sólo una tarea de mujeres, eso es lo que me interesa transmitir”, manifestó.