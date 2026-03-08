Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

Imagen de archivo de marcha durante el Día Internacional de la Mujer

Desde las 8 de la mañana de este domingo comenzaron a regir algunos desvíos de tránsito en el centro de Santiago, en la Región Metropolitana, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La Coordinadora Feminista 8M convocó para esta jornada la principal marcha del día para las 10 de la mañana en Plaza Italia, cerca del metro Baquedano.

En ese sentido, desde Carabineros detallaron los desvíos que se aplicarán durante el desarrollo de la convocatoria.

“Lo importante es destacar de que desde General Velázquez hasta Eliodoro Yáñez, se va a mantener interrumpido el tránsito por lo que es el eje Alameda, manteniendo como desvío principal desde General Velázquez, desde poniente oriente, hasta por el sector de Línea Blanco Encalada y Matta, principalmente para poder ser llegados al sector oriente de la capital”, detalló sobre los desvíos en curso la teniente Nicol Barrera, subcomisario de la 32° Comisaría de Tránsito.

“En el caso del sector oriente a poniente, van a poder ser transitados por lo que es la línea de Salvador y Bellavista y también por lo que es el sector de Santo Domingo”, agregó al respecto Barrera.

“Recordar y obviamente enfatizar respecto de el traslado y el uso del transporte público, específicamente Metro, lo cual ayudará principalmente a no generar la congestión de tránsito propiamente tal en las intersecciones del Gran Santiago”, concluyó sobre los desvíos Barrera.

El detalle de los desvíos de locomoción colectiva es posible verlo en el siguiente mapa compartido por la institución: