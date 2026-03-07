Parlamentarias republicanas lideran encuentro “contracultural” de mujeres en antesala del 8M

La Fundación Las Mentoras organizó este sábado un evento previo al Día Internacional de la Mujer, en que se reunieron figuras como la exsenadora Carolina Goic, las diputadas electas del Partido Republicano, Valentina Becerra y Javiera Rodríguez, quien también es fundadora de esta organización y la futura vocera de gobierno, Mara Sedini.

La convocatoria, según mencionaron desde la fundación, reunió a mujeres jóvenes interesadas en el liderazgo, el servicio público y la participación en espacios de toma de decisiones con el objetivo de promover la participación femenina y generar instancias de diálogo sobre los desafíos y oportunidades para las mujeres en distintos ámbitos.

La futura diputada, Javiera Rodríguez, comentó que esta instancia fue “contracultural”, ya que, como explicó, se reunieron mujeres que no se sienten representadas “por el feminismo predominante ”.

“Ministras, diputadas como yo, concejalas de diferentes sectores y partidos, muchas de ellas mujeres independientes, nos unimos desde la sociedad civil para dar testimonio de que el victimismo y el reduccionismo con que trata el feminismo del actual gobierno del Frente Amplio ya no nos va a callar más”, señaló la parlamentaria electa por el distrito 9.

Asimismo, Valentina Becerra, próxima diputada por el distrito 13 dijo que “lo más importante de participar en este tipo de eventos es ampliar el público femenino que sea representativo de gran parte de las mujeres, aunar criterios y conversar sobre cuáles son los temas prioritarios para cada una de nosotras, con el objetivo de fortalecer nuestro futuro femenino”.

La futura ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini dijo sobre esta reunión que “cuando las mujeres deciden participar lo hacen desde la vocación de servicio, la convicción y la capacidad de transformar realidades. La honestidad, el esfuerzo y el mérito son herramientas poderosas que abren camino y demuestran que no hay desafío que una mujer no pueda asumir con talento y determinación”.

En la misma línea, la exsenadora, Carolina Goic, valoró la importancia de esta instancia para “generar mayores herramientas para asumir los desafíos en política, sobre todo en un mundo cambiante y en medio de un debate muy polarizado. El mensaje es cómo trabajamos juntas las mujeres, poniendo el acento en aquellas cosas que nos unen desde nuestra experiencia para generar cambios que no solo benefician a las mujeres, sino a toda la sociedad”.