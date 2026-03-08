SUSCRÍBETE
    Política

    Vallejo y logros del gobierno de Boric en derechos para las mujeres: “Hicimos política feminista de manera decidida”

    La vocera de gobierno también señaló respecto al caso Monsalve que dentro del Ejecutivo "fue el momento más duro para quienes tenemos obviamente un compromiso con las mujeres".

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Vallejo y logros del gobierno de Boric en derechos para las mujeres: “Avanzamos en política feminista de manera decidida” MARIO TELLEZ

    En plena conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, realizó desde La Moneda un balance de los avances a favor de las mujeres durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, que finaliza este 11 de marzo.

    Durante una entrevista desde el palacio de gobierno con Estado Nacional de TVN, la ministra resaltó como uno de los principales avances de la administración Boric con las mujeres la aplicación de la llamada “Ley Papito Corazón”.

    “Permitió que muchas mujeres por fin recibieran la pensión de alimentos que se les adeudaba para poder sostener la vida y el cuidado de sus hijos. Y eso hace una transferencia de recursos importantísima que evidentemente ha mejorado las condiciones materiales de existencia de muchas mujeres con sus hijos”, señaló al respecto.

    Además de mencionar como otros avances la “Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres”, también resaltó medidas más generales como el fortalecimiento del GES y la reforma de pensiones.

    “En general, logramos avanzar muchísimo en la perspectiva de género, es decir, poner atención a la realidad de las mujeres en cada legislación que sacamos adelante”, enfatizó Vallejo.

    En ese sentido, fue consultada respecto al concepto de “gobierno feminista” que fue establecido por esta administración desde sus inicios. “Yo creo que este gobierno hizo política feminista de manera decidida. Fue un gobierno que trató de ser feminista en casi todos los aspectos. Tuvimos momentos difíciles. Tuvimos momentos donde el enfrentar la coyuntura o crisis con perspectiva feminista obviamente era un tremendo desafío”, señaló al respecto.

    En particular, enfatizó la complejidad que resultó el caso Monsalve para el Ejecutivo. “Yo creo que ese fue el momento más duro para quienes tenemos obviamente un compromiso con las mujeres”, señaló.

    Además, enfatizó que “no es justo para las mujeres de nuestro país permitir que ese episodio nuble o borre todos los avances que logramos como gobierno y que fue, además, de la mano de las organizaciones de mujeres”.

    El futuro político de Vallejo

    La ministra vocera también abordó durante la instancia su futuro, donde enfatizó que buscaría “contribuir desde algún espacio en la articulación del mundo progresista”.

    Sin embargo, no entró en mayores detalles respecto al rol particular que asumiría. Sí afirmó que retomaría una militancia más activa en su casa política: el Partido Comunista.

    “Yo he dicho que quiero bajar un par de cambios, no estar en primera línea, y eso aplica para distintos espacios. Ahora, contribuir voy a contribuir, no sé si liderar, la verdad, eso depende de los partidos, depende de muchos otros factores”, detalló sobre la posibilidad de liderar a la próxima oposición.

    Finalmente, y consultada al respecto, descartó una postulación a la presidencia del país. “No, no me veo (con la banda presidencial). Es que me lo dicen y yo digo no, gracias”.

