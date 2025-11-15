Eduardo “Pollo” Arancibia: “Me gustaría mucho que la gente le diera una oportunidad a ME-O”

“Marco Enríquez-Ominami se ha dedicado a la política durante muchos años, tiene buenas ideas y me llamó la atención. Un día supe que era de la ‘U’, le mandé un mensaje por interno, tuvo la humildad de contestarme. Le entregué mi camiseta, me recibió en su casa, con su mujer, Karen. Una familia muy humilde. Me gustaría mucho que la gente le diera una oportunidad, más adelante, de poder gobernar. Se lo merece, por todo lo que ha hecho”, cuenta el exfutbolista Eduardo Arancibia.

¿Votó por él anteriormente? Es la quinta vez que postula a La Moneda.

Sí, yo había votado por él antes. Mi familia también.

¿Confía en que puede dar una sorpresa el domingo?

Sí. Siempre las encuestas no son lo que se dice.

¿Qué tiene ME-O que no tienen los demás postulantes?

Marco para mí es más familiar, es una persona que se mete en las poblaciones, está siempre peleando con los poderosos, no tiene vínculos con gente poderosa. Es alguien que siempre ha querido lo mejor para Chile, es un padre de familia excelente, una gran persona. Es un político más de piel.

Si él no pasa a la segunda vuelta, ¿qué hará usted?

Si Marco no pasa, yo creo que mi voto sería nulo, porque no me gusta ninguno de los candidatos que están ahí.