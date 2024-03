El análisis de Bachelet sobre la irrupción de la “extrema derecha” y su crítica a la transmisión de ideas “progresistas”

La expresidenta Michelle Bachelet realizó un análisis este jueves respecto a la irrupción de las ideas de la “extrema derecha” a nivel nacional e internacional, y que las fuerzas denominadas “progresistas” deben revisar cómo están comunicando su relato de cara a la ciudadanía, además de deslizar que tales partidos deben realizar una “autocrítica” al respecto.

Sus declaraciones fueron parte del programa en YouTube de la diputada comunista Karol Cariola “¿Y ahora qué?”.

Durante el espacio, además, comentaron las recientes actividades de la exmandataria relacionadas al encuentro con mujeres líderes y también emprendedoras, en las comunas de Renca y Santiago, a lo que la expresidenta Bachelet señaló que “yo trato de no hacer tantas cosas, porque a la prensa le baja la locura de que ando en campaña”.

En ese contexto, acompañadas por una taza de té, la exjefa de Estado fue consultada por la unidad del oficialismo y cómo hacer frente a la irrupción de nuevas fuerzas políticas.

“Es importante que todos los sectores democráticos y que quieren el progreso en nuestro país, puedan unirse porque necesitamos poder seguir avanzando en fortalecer la democracia, fortalecer los Derechos Humanos, asegurar las oportunidades para todos y en eso, en contexto de extrema derecha, no es posible”, aseguró la exmandataria.

En ese sentido, Bachelet planteó que luego de visitar una serie de países de Europa, “tal vez lo que hay que arriesgar desde el punto de vista del progresismo, por llamarlo así, es cómo le estamos hablando a la gente y si nuestra narrativa le está llegando. ¿Qué es lo que yo veo? Es que nosotros hablamos desde el cerebro, desde la racionalidad y estos grupos (de extrema derecha) le están hablando a la emoción, al corazón, al miedo, fundamentalmente al miedo. Entonces, con un mensaje que es muy simple y que dice ‘yo tengo la solución a su problema’, lo que no es efectivo, y es así y entonces la gente dice ‘ah, ellos son’. Y yo creo que ahí implica a nosotros también hacer una autocrítica, de ver si hemos sido capaces de, primer lado, de no entregar banderas que siempre han sido del progresismo, porque la seguridad de las personas es un derecho humano”.

“Tenemos problemas de seguridad que este gobierno está tratando muy seriamente de enfrentarlos, son problemas que no son fáciles, pero creo que nosotros por eso tenemos que aprender a hablarle al cerebro, pero al corazón de las personas mucho más, porque siento que ahí –que como digo he estado en muchos países- y he visto este mismo fenómeno”, añadió la gobernante durante dos períodos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018)

En ese sentido, sostuvo que “yo veo con tremenda preocupación lo que ha sido una suerte de irrupción en el panorama político nacional e internacional, de la extrema derecha. Y lo vimos nosotros en el último ejercicio constitucional, donde se buscaba limitar derechos, transformar a nivel constitucional, derechos que se habían logrado por ley, pero que eran como el piso”.

Elecciones municipales

Durante la conversación, la expresidenta Michelle Bachelet también abordó la discusión que enfrenta la coalición gobernante, compuesta por el Socialismo Democrático y el Frente Amplio, para definir a las cartas más competitivas de cara a las futuras elecciones municipales, que se realizarán en octubre próximo.

En ese sentido, planteó la necesidad de realizar “esfuerzos” por elecciones primarias para definir a los candidatos en las municipales. “Yo creo que hay que hacer esfuerzos, que a veces es importante hacer primarias para que efectivamente todo el mundo pueda sentir que tiene la posibilidad, pero también creo que no son procesos fáciles, porque es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo cuando alguien, porque antiguamente existía este concepto de ‘el que tiene, mantiene’, pero sí yo creo que se ha puesto en duda en general, pero yo creo que lo más importante es esa convicción de que unidos podemos vencer”.

En el contexto de que las candidaturas con figuras más reconocidas para los distintos municipios serían más exitosas, Bachelet aseguró que “eso es lo que se dice, pero yo no estoy segura”.

“Yo creo que la gente hoy vota de manera distinta de lo que votaba antes. Los expertos electorales dicen las municipales se traducen o se reflejan en las presidenciales, pero yo tengo la impresión de que hay gente de que por esto mismo que hablábamos del relato, de la imagen, acceso a redes sociales, medios de comunicación, de que en la municipal yo creo que importa mucho las personas, que los reconozcan, que confíen en ellos, el vecino, los liderazgos locales. (En cambio) en lo presidencial, yo creo cada día más –porque antes había dos candidatos (…)- entonces, ya cada vez es más complejo, pero siendo eso cierto, el hecho de mostrarnos de que somos capaces de lograr acuerdos e ir unidos, es una tremenda posibilidad de que nos vaya bien en los futuros desafíos electorales”, aseguró.