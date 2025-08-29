SUSCRÍBETE
Política

El cara a cara de Carmona con los otros presidentes de partido del oficialismo en medio de la tensión por sus dichos

El lunes, en la sede del PS, los timoneles de las colectividades que respaldan a Jeannette Jara tendrán un primer encuentro con su par del PC luego de que él, desde México, haya cuestionado la gestión de Mario Marcel a la cabeza de Hacienda.

Cristóbal Fuentes 
Cristóbal Fuentes
28/10/2024

Tras una de las semanas más complejas para Jeannette Jara dentro de su campaña, empañada por los cuestionamientos de Lautaro Carmona a la salida de Mario Marcel del gobierno, él y el resto de los timoneles del oficialismo -y la Democracia Cristiana (DC)- tendrán una instancia para abordar la fisura en el sector que dejaron sus palabras.

En el oficialismo es compartida la molestia con el presidente del Partido Comunista (PC). Desde las distintas colectividades coinciden en que su intervención abrió un flanco evitable a la candidata presidencial del bloque, quien se ha esforzado en ampliar su base de apoyo y ha procurado dar señales de responsabilidad fiscal.

Por ejemplo, el presidente del PPD, Jaime Quintana, publicó en su cuenta de X: “Un pie en el gobierno y otro en la calle era discutible; un pie en el gobierno y otro en la oposición es derechamente contorsionismo político”.

En ese contexto, la sede del PS servirá como punto de encuentro para intentar calmar las aguas al interior de la alianza.

“Con todas estas declaraciones ya hay que dar vuelta la página, conversarlas directamente (...). Yo espero tener un diálogo con todas las fuerzas políticas que nos acompañan en esta candidatura (...). Nos vamos a reunir, los días lunes tenemos reunión de presidentes de partido“, dijo esta tarde la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en Curicó.

“Todas las rencillas, problemas, discusiones, van a estar en manos de los partidos. Lautaro Carmona va a regresar al país prontamente y yo espero que podamos tener una reunión que sea fraterna, en que busquemos puntos de acuerdo, porque la diversidad del conglomerado que apoya a Jeannette Jara tiene que ser útil en nuestras distintas miradas al objetivo común, que es tener la Presidencia”, agregó la timonel.

Se espera que el encuentro sea áspero. En los últimos días, en que Carmona estuvo en México, los timoneles han transparentado su molestia con él. “Las discusiones se tienen que dar en los espacios que corresponden, en los espacios estratégicos, en los lugares donde hay cierto grado de definición”, dijo Contanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio en Radio Universo.

“No me parece que esto ayude necesariamente a ese espíritu colectivo que todos queremos colocar para impulsar la candidatura de Jeanette Jara (...). Lautaro tiene que dar una explicación”, señaló, por su parte, el líder de la DC, Francisco Huenchumilla.

“Lo ideal es que exista sintonía en todos los miembros del comando, el punto es que las diferencias es la riqueza de esta coalición y es la candidata quien fija la posición final. Otro tema es que esas diferencias se hagan por el canal y espacio que corresponda y eso es lo que ha fallado hoy”, complementó el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.

