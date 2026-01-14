SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    La exmandataria chilena y candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas destacó hitos del organismo multilateral y propuso una reforma al Consejo de Seguridad.

    Por 
    Alonso Aranda
     
    Francisco Corvalán
    Expresidenta Michelle Bachelet.

    A su llegada al Centro Cultural Ceina, en Santiago, la expresidenta Michelle Bachelet logró sortear a la prensa que la esperaba en el ingreso a la expectativa de conseguir algunas palabras previo a su discurso en el panel de Congreso Futuro 2026 denominado “Multilateralismo: desafíos y oportunidades en un mundo en transición”.

    La exmandataria consiguió evitar a los medios de comunicación gracias a la logística de la organización, que la hizo ingresar a través del Instituto Nacional General José Miguel Carrera. Los periodistas tampoco tuvieron la opción de ingresar para presenciar directamente el panel.

    En su alocución, que se extendió por 30 minutos, Bachelet entregó su mirada sobre el futuro de Naciones Unidas, en medio de su cruzada por la Secretaría General del organismo multilateral.

    En concreto, la ex jefa de Estado destacó los hitos que de la ONU y propuso una reforma al Consejo de Seguridad, pese a que esa postura -afirmó- no la hace popular entre los países miembro.

    Dijo que frente al complejo panorama mundial actual, “cobra especial relevancia el papel de los mecanismos multilaterales de diálogo, mediación y prevención de conflictos. En ese espíritu, la labor de Naciones Unidas y en particular el papel que puede desempeñar el secretario general y el Consejo de Seguridad con el consentimiento de las partes pertinentes, puede contribuir de manera decisiva a la reducción de tensiones, a la construcción de entendimiento que favorezcan soluciones pacíficas, sostenibles y respetuosas del derecho a desplazarse”.

    De acuerdo a la también ex Alta Comisionada de la ONU, el organismo ha liderado algunos de los mayores triunfos de la humanidad, “como la erradicación de la viruela, la recuperación de la capa de ozono, y quizás el más significativo, la prevención de una tercera guerra mundial".

    Más adelante, apuntó a una de sus banderas de su campaña: “Yo quiero decir aquí algo que no me hace muy popular entre los países que mandan el Consejo de Seguridad, pero yo estoy segura que la reforma del Consejo de Seguridad es una necesidad imperativa y una responsabilidad ineludible de los estados miembros”.

    “Esto es un tema de los estados miembros, ellos son los que tienen que tomar esta decisión para preservar la legitimidad y la eficacia del sistema multilateral. La estructura actual del consejo refleja una realidad geopolítica del pasado, y no responde a la diversidad ni a los equilibrios existentes de ideas del mundo, del mundo contemporáneo, lo que debilita su credibilidad y su capacidad de acción”.

    También se refirió al perfil que debiese tener el nuevo secretario general de Naciones Unidas: “Hay otra discusión muy interesante, si el próximo secretario general tiene que ser un administrador o un general. Hay países que creen que debe ser un administrador y que no se meta más y que ellos saben los temas. Hay otros que dicen, no, tiene que ser un general, que avance, que esté en el terreno. Yo creo que deben ser las dos cosas, administrador y general, las dos cosas. O generala”. Esto último, desató los aplausos de los presentes.

    Las palabras de Bachelet en su discurso se dan luego de que este martes, en entrevista con el programa Tolerancia Cero, el Presidente Gabriel Boric anunció que formalizará la candidatura a la ONU.

    Nosotros vamos a formalizar esa candidatura.Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”, dijo el Mandatario.

    Más sobre:Michelle BacheletNaciones UnidasONUSecretaría General

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Congreso aprueba extensión de estado de excepción en macrozona sur

    Nuevo espacio verde para el sur de Santiago: obras del parque Cerro Chena alcanzan un 75% de avance

    Senado aprueba de forma unánime el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Fiscalía abre investigación de oficio por polémica fiesta de SLEP de Atacama

    Republicanos cuestionan a Boric por anunciar que inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    2.
    Sube tensión por equilibrios en el gabinete de Kast: inquietud se traslada a republicanos

    Sube tensión por equilibrios en el gabinete de Kast: inquietud se traslada a republicanos

    3.
    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    Tras más de 3 meses con licencia médica por cáncer de mama: senadora María José Gatica (RN) retoma sus labores en el Congreso

    4.
    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    Catalina Parot se suma al gabinete de José Antonio Kast: asumirá Bienes Nacionales

    5.
    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Furia en libertarios: Kaiser reconoce “incomodidad” por conformación de gobierno de Kast y acusa falta de información

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
    Chile

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles
    Negocios

    El dólar logra nuevos mínimos desde 2023, con la mirada puesta en la decisión sobre aranceles

    Actividad económica de Estados Unidos repuntó a fines de 2025 por compras navideñas

    Reajuste sector público: Cámara despacha al Senado alza salarial, pero rechaza “las normas de amarre”

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar
    El Deportivo

    El Circuito Nacional de Surf comienza la temporada en Viña del Mar

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini se enfrenta a Elche por la Copa del Rey

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile
    Cultura y entretención

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender