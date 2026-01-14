El discurso con miras a la ONU de Michelle Bachelet en Congreso Futuro

A su llegada al Centro Cultural Ceina, en Santiago, la expresidenta Michelle Bachelet logró sortear a la prensa que la esperaba en el ingreso a la expectativa de conseguir algunas palabras previo a su discurso en el panel de Congreso Futuro 2026 denominado “Multilateralismo: desafíos y oportunidades en un mundo en transición”.

La exmandataria consiguió evitar a los medios de comunicación gracias a la logística de la organización, que la hizo ingresar a través del Instituto Nacional General José Miguel Carrera. Los periodistas tampoco tuvieron la opción de ingresar para presenciar directamente el panel.

En su alocución, que se extendió por 30 minutos, Bachelet entregó su mirada sobre el futuro de Naciones Unidas, en medio de su cruzada por la Secretaría General del organismo multilateral.

En concreto, la ex jefa de Estado destacó los hitos que de la ONU y propuso una reforma al Consejo de Seguridad, pese a que esa postura -afirmó- no la hace popular entre los países miembro.

Dijo que frente al complejo panorama mundial actual, “cobra especial relevancia el papel de los mecanismos multilaterales de diálogo, mediación y prevención de conflictos. En ese espíritu, la labor de Naciones Unidas y en particular el papel que puede desempeñar el secretario general y el Consejo de Seguridad con el consentimiento de las partes pertinentes, puede contribuir de manera decisiva a la reducción de tensiones, a la construcción de entendimiento que favorezcan soluciones pacíficas, sostenibles y respetuosas del derecho a desplazarse”.

De acuerdo a la también ex Alta Comisionada de la ONU, el organismo ha liderado algunos de los mayores triunfos de la humanidad, “como la erradicación de la viruela, la recuperación de la capa de ozono, y quizás el más significativo, la prevención de una tercera guerra mundial".

Más adelante, apuntó a una de sus banderas de su campaña: “Yo quiero decir aquí algo que no me hace muy popular entre los países que mandan el Consejo de Seguridad, pero yo estoy segura que la reforma del Consejo de Seguridad es una necesidad imperativa y una responsabilidad ineludible de los estados miembros”.

“Esto es un tema de los estados miembros, ellos son los que tienen que tomar esta decisión para preservar la legitimidad y la eficacia del sistema multilateral. La estructura actual del consejo refleja una realidad geopolítica del pasado, y no responde a la diversidad ni a los equilibrios existentes de ideas del mundo, del mundo contemporáneo, lo que debilita su credibilidad y su capacidad de acción”.

También se refirió al perfil que debiese tener el nuevo secretario general de Naciones Unidas: “Hay otra discusión muy interesante, si el próximo secretario general tiene que ser un administrador o un general. Hay países que creen que debe ser un administrador y que no se meta más y que ellos saben los temas. Hay otros que dicen, no, tiene que ser un general, que avance, que esté en el terreno. Yo creo que deben ser las dos cosas, administrador y general, las dos cosas. O generala”. Esto último, desató los aplausos de los presentes.

Las palabras de Bachelet en su discurso se dan luego de que este martes, en entrevista con el programa Tolerancia Cero, el Presidente Gabriel Boric anunció que formalizará la candidatura a la ONU.

“Nosotros vamos a formalizar esa candidatura.Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales, pero el objetivo es formalizar nosotros esa candidatura”, dijo el Mandatario.