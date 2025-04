El diseño de Tohá para enfrentar a Paulina Vodanovic en la presidencial

La candidata presidencial del Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, ya asumió que el Socialismo Democrático llegará dividido a la primaria del 29 de junio.

La proclamación de Paulina Vodanovic como la abanderada del Partido Socialista (PS), el sábado pasado, fue un balde de agua fría para el PPD y el equipo de Tohá. Y es que en esos espacios consideraban clave que su colectividad aliada se cuadrara con ellos para presentar a la exministra del Interior como una carta común en la primaria del oficialismo. Eso, creían, habría hecho más sencillo cautivar al electorado de centro y diferenciarse de los candidatos del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).

El “sí” de Vodanovic al llamado del PS a que asumiera el desafío de una candidatura cambió todos los planes y desordenó la primaria del sector, ya que el tono crítico adoptado por la senadora tensionó al oficialismo y generó molestia en varios dirigentes.

Tohá, sin embargo, rápidamente se adaptó. El martes, en entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera, la exalcaldesa emitió la crítica más ácida que ha salido de su boca desde que asumió ser la carta presidencial de su partido. Y justamente dirigida a la timonel de los socialistas.

En respuesta a los dichos de Vodanovic, quien aludiendo a la participación del PS en el gobierno del Presidente Gabriel Boric, dijo ”hemos pagado un precio alto por decisiones que no han sido nuestras”, Tohá aseveró que “si está tan malo, se va, punto”.

Su dura respuesta sorprendió al interior de la coalición. Pero así será la dinámica de ahora en adelante, advierten desde el equipo de la candidata del PPD.

El coordinador político del equipo de Tohá, Óscar Santelices, dijo este martes, en entrevista con La Tercera, que “nosotros no le vamos a insistir al PS” y que “las cartas ya se tiraron”, en referencia a la proclamación socialista.

Esa postura es compartida en el PPD. El lunes, el presidente de la colectividad, Jaime Quintana, aseguró a este medio que “la realidad es como es y hoy día corresponde encarar estas primarias con una visión de futuro”. Lo mismo reforzó la propia candidata el lunes: “los partidos tomaron sus decisiones, trabajemos con los datos de la realidad”.

En consideración de eso, Santelices explicó que hoy la exministra del Interior “lo que está haciendo es algo dentro de lo que es un contexto de primarias, donde se muestran las diferencias. No solo con Paulina, sino con los otros candidatos. Y bienvenido sea, porque la gente va a tener que escoger quién puede representar mejor este mundo progresista, de centroizquierda”.

Tohá y Vodanovic tendrán que responder a electorados similares, aquellos que se sienten identificados con el Socialismo Democrático. Por lo mismo, es importante la diferenciación. Santelices explicó que “hay elementos objetivos” que las alejan.

“Uno es la experiencia de Carolina, tiene una experiencia mayor en el Estado, el gobierno y la política. Preparación, la tiene, por su trayectoria. Eso te sirve para gobernar, porque no se trata de ganar una elección, hay que saber gobernar”, justificó.

Más allá de los cruces con el PS, la abanderada del PPD ha continuado con su intenso despliegue. Este miércoles, Tohá se reunió con el cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomali. “Es fundamental, para que la sociedad avance, que podamos debatir de forma respetuosa, eso es algo de lo que hablamos, de cómo lograr que cuando hay una diferencia no sea la violencia, no sea desacreditar al otro, no sea invalidarlo como interlocutor, sino que sea el intercambio, escucharse y tratar de sacar algo en limpio. Es un principio básico para que la democracia funcione”, indicó tras el encuentro.

A la candidata se le preguntó por los roces con el PS, pero evitó profundizar en el tema. “Lo que ha pasado en la elección presidencial el día de hoy amerita que no nos distraigamos en cosas secundarias, realmente”, dijo, en referencia a los dichos de Evelyn Matthei, la abanderada de Chile Vamos, sobre el Golpe de Estado de 1973.

Más tarde, tuvo otra reunión con influencers y creadores de contenido. Según explicó en sus redes sociales, lo hizo para escuchar “experiencias y consejos sobre la comunicación digital”. Ese tipo de actividades más distendidas se han convertido en un hábito para la candidata. Y es que ella hace un esfuerzo por despegarse de su imagen de autoridad y por hacerse ver más cercana.

Como parte de esta estrategia, ha concedido un par de entrevistas en medios orientados a un público juvenil en que ha dado a conocer detalles poco conocidos de ella. Por ejemplo, en conversación con la radio Rock and Pop, explicó que se hizo un tatuaje de una alcachofa en el brazo luego de que sus dos hijos, Matilde y Emilio Salinas, se lo propusieran de forma insistente.

Y explicó por qué una alcachofa: “Nos gusta mucho a los tres. Pero especialmente el símbolo de la alcachofa: es una flor acorazada, tiene por fuera espinas, pero adentro es tierna, es rica”.

Aunque evitó ahondar en el tema, en esa misma entrevista, Tohá reconoció que se ha enamorado “bastante” en el último tiempo. También aprovechó de dejar en claro algunos aspectos sobre ella, como que es hincha de Colo Colo, que está “muy aferrada” a su pelo corto y no se lo dejaría crecer, y que su trago favorito es el tequila con sangrita. “Tengo un alma mexicana, porque estuve ahí exiliada”, explicó.