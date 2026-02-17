El diseño del cambio de mando en que Boric le entrega el poder a Kast

A 23 días del 11 de marzo, el pie está en el acelerador para el cambio de mando en que el Mandatario saliente, Gabriel Boric, entregará el poder al presidente entrante, José Antonio Kast, que en aquella jornada hará toma de posesión de la presidencia del país.

La agenda protocolar del republicano en el marco del traspaso, eso sí, partirá el martes 10 de marzo con una serie de citas bilaterales en el Palacio Cousiño con líderes y representantes de los países que serán parte del hito.

Desde el equipo del presidente electo transmiten que las tratativas para concretar dichos encuentros continúan en ejecución. El coordinador general del cambio de mando de Kast es James Sinclair, exjefe de Protocolo del Presidente Sebastián Piñera, quien trabaja junto a Pedro González y Eduardo Salinas.

Para el cambio de mando están invitados, entre otros, el rey de España, Felipe VI; los presidentes de Argentina, Javier Milei; de El Salvador, Nayib Bukele; de Ucrania, Volodimir Zelensky; de Brasil, Lula da Silva; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El mandatario entrante se encargó de extender la invitación personalmente a varios de los ellos en el periplo de giras que realizó tras su triunfo en las elecciones.

Tal como adelantó La Tercera, también hay otras figuras que fueron convocadas, como Mariano Rajoy (España), Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), Mario Abdo (Paraguay), Juan Guaidó (Venezuela), Jorge Quiroga (Bolivia) y Guillermo Lasso y Jamil Mahuad (Ecuador), quienes fueron amigos del expresidente Piñera y conforman el Grupo Libertad y Democracia. Así como el secretario de estado de EE.UU., Marco Rubio, que ya confirmó su asistencia.

Entre los invitados, el presidente Paz de Bolivia ya manifestó su intención de reunirse con Kast en su viaje para la investidura para tratar temas de interés mutuo. “Vamos a ir a Chile, sin dejar de lado nuestras pretensiones constitucionales con respecto al mar“, afirmó durante la celebración del carnaval en la sureña región de Tarija.

Investidura, foto oficial y más

Ya el miércoles 11, las actividades se inician temprano. Desde el equipo presidencial del frenteamplista señalan que en los próximos días se dará a conocer la planificación de Boric para ese día, que podría incluir, como en el caso de Piñera en 2022, una última foto del gabinete en La Moneda, previo a dirigirse a Valparaíso.

En el caso de Kast, continúa en evaluación si dormirá en Viña del Mar la noche anterior o se trasladará el mismo miércoles en la mañana desde su casa en Paine, en la RM, a la Quinta Región.

Con todo, la atención se concentrará en el Congreso Nacional, en Valparaíso, para el acto de toma de posesión de Kast en el Salón de Honor del Senado. Sin las restricciones y protocolos sanitarios producto del Covid que marcó la asunción de Boric en 2022, la cantidad de asistentes -históricamente más de mil- y la duración de la ceremonia para la investidura del republicano podrá ser la de ocasiones anteriores.

Luego de la ceremonia oficial en la sede del Parlamento, una vez que el Mandatario entrante haya asumido el cargo -que incluye un recorrido en el histórico Ford Galaxie saludando a la gente que acude hasta el lugar-, habrá una recepción con jefes de Estado que asistan al hito, en Cerro Castillo. En el lugar, Kast también encabezará en esa jornada la primera foto oficial con su gabinete.

Boric, por su parte, tras entregar la banda presidencial saldrá de la sede del Poder Legislativo en calidad de exjefe de Estado. Otra incógnita es qué hará el magallánico luego de la ceremonia.

Firma de medidas y primer discurso

Si bien todavía es tiempo de hacer ajustes, se mantiene la idea de que tras el almuerzo en Viña del Mar, Kast se traslade a Santiago,. Hará un trayecto también en el vehículo donado por la reina Isabel II a fines de la década del 60 en dirección a La Moneda para la firma “urgente” de una serie de medidas administrativas inmediatas y proyectos de ley del plan Desafío 90.

Más tarde, el republicano entregará en la sede del Ejecutivo su primer discurso como gobernante. Ya en la noche del 11 de marzo, en Palacio, se ofrecerá un cóctel.

Al día siguiente, continuarán las actividades protocolares en el marco del cambio de mando. En la mañana del 12 de marzo, a 24 horas de su asunción, Kast tiene proyectado participar de la Solemne Oración Ecuménica por el pueblo de Chile en la Catedral Metropolitana.

La misa será oficiada por el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, hermano de May Chomali, futura ministra de Salud del gobierno del republicano.

La ceremonia religiosa, si no hay mayores cambios en la planificación del equipo del gobierno entrante, será la primera actividad pública de Kast como presidente en ejercicio.