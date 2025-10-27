SUSCRÍBETE
Política

El duro cruce de Vodanovic y Schalper por derechos de las mujeres y su foco en la carrera presidencial

La senadora y timonel del PS se enfrentó en un fuerte intercambio de opiniones con el diputado de RN, en que se enrroestraron las posturas de sus sectores en esta materia.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Paulina Vodanovic / Diego Schalper

Un duro cruce de opiniones protagonizaron la mañana de este lunes la senadora y presidenta del Partido Socialista (PC), Paulina Vodanovic, y el diputado Diego Schalper (RN), por los derechos de las mujeres y su foco en la carrera presidencial.

El enfrentamiento de miradas se produjo en medio de la participación de ambos en el panel político de inicio de semana en radio Universo, cuando se debatía sobre la subida en las encuestas del candidato Johannes Kaiser (PNL).

“Lo primero, señalar que es claro que mientras más Evelyn Matthei busca los votos en el centro y sobre todo en un sector que no le es propio y habla de un solo equipo, que eso es Logan, finalmente los del otro equipo le están quitando los votos, porque Kaiser no está ganando los votos de Jara”, dijo la timonel socialista.

Y luego agregó: “Toda esta tendencia que tienen en la derecha es de ir más a la derecha, yo creo que es preocupante. Es preocupante porque el discurso de Kaiser es bastante aberrante en bastantes temas. Y creo que es complejo que se vayan instalando temas que tienen incluso visos de misoginia, de vulneración a los derechos de las personas (...) los temas de fondo aquí son los derechos de las personas, son los derechos que se han conquistado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el respeto a las mujeres. Aquí, básicamente, hay una línea que me parece que es una línea más que roja”.

Schalper, recogiendo el guante por el dardo inicial de Vodanovic a Matthei, retrucó a la senadora por sus dichos sobre el eventual riesgo para los derechos de las mujeres.

“Yo no sé hasta cuándo siguen con la cantinela de los derechos de las mujeres. Cuando en este gobierno se han violentado los derechos de las mujeres como nunca (...) no necesito conmemorar el año que se ha cumplido de la vulneración flagrante y la complicidad pasiva, por decir lo menos, del gobierno con la situación del subsecretario”, respondió.

La timonel PS luego replicó: “Encuentro terrible que Diego Sharper, porque tengo alto respeto, hable de la cantinela del derecho a las mujeres, los derechos de las mujeres no son una cantinela. Esa es la derecha de Matthei”.

El diputado, por su parte, apuntó: “A mí no me venga a dar lección en el tema de derechos de las mujeres. Lo que pasa es que ustedes insisten en este patrimonio, en este tema que ya perdieron, porque este gobierno no lo puede haber hecho peor”.

