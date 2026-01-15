SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    El efecto colateral de la crisis en el oficialismo: reactivó al Socialismo Democrático

    La crisis que estalló esta semana en la izquierda intensificó el debate sobre dividir a la oposición en dos bloques. “He visto un buen ambiente tanto en los partidos, como en las bancadas, para que se dé una reconstrucción del Socialismo Democrático que se ha desdibujado estos últimos años", propone el diputado Raúl Soto (PPD).

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Desde que José Antonio Kast fue electo Presidente de Chile, el 14 de diciembre de 2025, dentro de los distintos partidos del actual oficialismo han hecho públicos e intensos llamados a conseguir la unidad del sector de cara a convertirse en oposición. Los esfuerzos fueron en vano.

    El martes de esta semana estalló la peor crisis -a nivel de partidos- que se ha vivido durante la administración del Presidente Gabriel Boric, que terminó con el PS, el PPD y el Partido Radical fuera del cónclave que planeaba realizar el sector. Entre los socialistas incluso se abordó la idea de abandonar el gobierno, a menos de dos meses de que concluya.

    El hito tuvo un efecto colateral: logró reunir a los partidos del Socialismo Democrático, una coalición que algunos de sus integrantes -sobre todo al interior del PS- ya daban por muerta.

    Por ejemplo, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, dijo a este medio que “lo sucedido deja en evidencia que el Socialismo Democrático debe y necesita ser un eje de articulación en la nueva oposición”.

    14/10/2024 SENADOR JAIME QUINTANA MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    “He visto un buen ambiente tanto en los partidos, como en las bancadas, para que se dé una reconstrucción del Socialismo Democrático que se ha desdibujado estos últimos años. La recuperación de identidad de la centroizquierda es necesaria para el progresismo y para el país. Hay una nueva generación de la cual me siento parte, dispuesta a empujar ese proceso con fuerza”, sostiene Raúl Soto, jefe de bancada de los diputados PPD e independientes.

    Eso sí, el parlamentario precisó que “desde la oposición va existir más libertad y autonomía para que se puedan marcar diferencias, pero tampoco hay que cortar todos los puentes, porque hay cosas donde la unidad y coordinación será necesaria, por ejemplo, para defender los derechos sociales”.

    FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    En el PS también hay espacio para esa reflexión. “(La crisis) debiera ser una oportunidad de clarificar el modo de ser oposición y, sobre todo, comprender que el Socialismo Democrático puede perfilarse sin antagonizar ni atrincherarse en una izquierda nostálgica“, planteó el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro.

    Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “Es una muy buena oportunidad para conocer y reconocer cuál va a ser la forma en que el PC y el FA reaccionan ante una coyuntura política. Nosotros, con seriedad y responsabilidad, entendemos que hay que apoyar al gobierno y no ser oposición cuando un gobierno aún está vigente”, complementó el diputado Raúl Leiva (PS).

    Antes de la crisis, en el PS se daba un intenso debate por la política de alianzas de la colectividad. La presidenta de los socialistas, Paulina Vodanovic, exploró un entendimiento con el PC, pero últimamente ha transmitido que su objetivo es idear “algo nuevo”, que tampoco sea lo mismo que el Socialismo Democrático.

    El Partido Liberal permanece atento a esa conversación, pues les interesa reforzar un polo de centroizquierda, separado del FA y el PC.

    ¿Revival concertacionista?

    Por su parte, el nuevo presidente de la Democracia Cristiana (DC), Óscar Ramírez, dijo: “Nosotros seremos una oposición responsable, y contribuiremos a los proyectos de ley cuando estimemos que vayan en beneficio de los chilenos y chilenas. Y buscaremos generar un centro progresista con algunos partidos políticos que han buscado mayor moderación, como el PPD, el Partido Radical y, por qué no, el PS”.

    Con la DC incluida, en caso de que este esfuerzo prospere, el bloque reviviría -en parte- lo que fue la Concertación, coalición que gobernó desde 1990 hasta 2010.

    Esa separación que ha comenzado a esbozar en los partidos de la centroizquierda no gusta en el FA. “No es prudente marcar una separación y especie de quiebre dentro de lo que hoy es el oficialismo (...). No se condice con lo que el país nos exige, que es la mayor unidad posible para poder defender los avances que se han llevado a cabo en este período”, advirtió el diputado Jaime Sáez, jefe de la bancada del FA.

    4 NOVIEMBRE 2025 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SAEZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
