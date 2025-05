El flanco débil de los abanderados oficialistas

Carolina Tohá (Socialismo Democrático): desligarse del gobierno sin ser desleal

Foto: PPD

En el círculo que acompaña a Carolina Tohá es claro que su nexo con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, al haber sido uno de sus rostros más relevantes, representa una debilidad que no la deja despegar electoralmente como esperan. Si se considera o no continuidad de esa administración es algo que se le pregunta de forma frecuente a la candidata del Socialismo Democrático. Ella lo sabe. Por lo mismo, ha marcado una postura que se encarga de reforzar: que Chile no necesita “una mera continuidad de lo que hay hoy día”, pero que “lo que se ha logrado hay que defenderlo”.

La estrategia de la exministra, y de quienes defienden su candidatura, ha sido poner el énfasis en su extensa carrera política, que incluye haber sido alcaldesa de Santiago, diputada y dirigente estudiantil, además de haber participado en tres gobiernos distintos: el de Ricardo Lagos, el primero de Michelle Bachelet, además del de Boric. En esa línea, la intención es remarcar que su participación en la actual administración solo es un hito más en su vida política. Así, apuesta por desligarse del Ejecutivo, pero sin caer en críticas ácidas. La idea es evitar mostrarse como Paulina Vodanovic durante las dos semanas en que fue la abanderada del PS.

Para desmarcarse de su imagen de ministra, ha buscado participar de espacios en que puede mostrar un perfil más cercano. Ahí aprovecha de dar a conocer detalles personales poco conocidos, como que está enamorada, que es hincha de Colo Colo y el recorrido que hace en bicicleta los fines de semana.

Tohá también debe hacer frente al desafío de responder al electorado de centro. Con ese objetivo en mente, ha dado pasos importantes, como reunirse con el senador Francisco Huenchumilla (DC) a fines de abril, cuando visitó La Araucanía. También incorporó a la exgobernadora Cristina Bravo, militante del mismo partido, en su comando en el Maule. Esos acercamientos son significativos, puesto que hoy en la Falange se debate entre insistir con la candidatura de Alberto Undurraga o respaldar a Tohá y enfocarse en negociar un pacto parlamentario.

Con la búsqueda del centro como objetivo, también es su definición del equipo de Tohá no ofrecer una reivindicación de la izquierda como lo podrían hacer Jeannette Jara o Gonzalo Winter, sino que -dicen- “hablarle al país”. Por eso su eslogan de campaña es “Creo en Chile”, un mensaje que suele reiterar en sus intervenciones públicas.

La abanderada del Socialismo Democrático se alista para estrenar su comando en los próximos días, el que estará en calle Londres 76, en Santiago Centro.

Gonzalo Winter (Frente Amplio): contrarrestar la baja experiencia y el continuismo

05 ABRIL 2025 GONZALO WINTER FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

La poca trayectoria política y edad de Gonzalo Winter son parte de los factores que son visto en el Frente Amplio como flancos de campaña. Tiene 38 años, lo que lo convierte en el precandidato más joven del pacto. La juventud y la poca experiencia en gobernar, son dos cuestionamientos con los que ha tenido que lidiar la actual administración que encabeza el Presidente Gabriel Boric.

De hecho, Winter entró a la primera línea de la política nacional recién en 2018, cuando asumió por primera vez como diputado. Él mismo había transmitido a su entorno, cuando se negaba a ser nominado como presidenciable por parte del FA, que estaba menos preparado que Tohá para ser Presidente de la República tomando en cuenta sus años de trayectoria política.

Por lo mismo, su nominación como abanderado ha sido acompañada de un claro cambio de imagen: incrementó el uso de trajes y corbatas. El propio diputado explicó, en más de una oportunidad, que “no se trata de ser el Presidente que uno quiere ser, sino el Presidente que el país necesita”.

Más allá de eso, en el comando han identificado al electorado juvenil como el nicho a apostar en estas elecciones.

Sobre su trayectoria, en tanto, él mismo lo ha intentado contrarrestar al decir que lleva 20 años en política. El cálculo, evidentemente, no lo toma desde que es parlamentario, sino que desde que se vinculó a la dirigencia estudiantil con la creación del Colectivo Arrebol en 2006 o su participación en la toma de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en 2009.

Por otro lado, dentro de los motivos que Winter tenía para no aceptar ser el presidenciable del FA, es que se reconocía más de izquierda que Tohá, lo que para algunos podría representar un problema en primera vuelta, donde los candidatos suelen apuntar al centro.

Pero hay otro flanco, aunque se ha asumido como una apuesta: a diferencia de los demás abanderados del sector, Winter explicita que su proyecto es de continuidad de Boric. Por un lado, aquello -tal como sus contrincantes- puede ser considerado como un costo, debido a la mala evaluación de la actual administración. Sin embargo, para su comando y entorno eso podría representar partir desde la base de apoyo del Mandatario, que se mantiene en al menos un 30%.

Jeannette Jara (Partido Comunista, Acción Humanista): contener el fuego amigo

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Desde que inició su carrera presidencial, la abanderada del Partido Comunista, Jeannette Jara, ha enfrentado al menos tres flancos importantes. Uno de ellos fue por su postura internacional, al defender el régimen cubano. Los otros dos, sin embargo, surgieron por errores no forzados vinculados expresamente a movimientos de otros rostros del partido que preside Lautaro Carmona. En ese sentido, en el entorno de la exministra del Trabajo son conscientes de que la principal zona de riesgo que tendrá que contener la candidata será el fuego amigo interno.

Una de las polémicas más duras de Jara como candidata fue cuando planteó que estaría disponible a evaluar la posibilidad de renunciar al PC -tienda en la que milita desde los 15 años-, lo que desató cuestionamientos desde el sector más duro del partido, como las diputadas Lorena Pizarro y Carmen Hertz.

El segundo flanco ocurrió este jueves, en el marco del día del trabajador. Allí, una cuenta de redes sociales de las Juventudes Comunistas de Santiago difundió una imagen de muñecos personificados como José Antonio Kast y Johannes Kaiser, candidatos presidenciales de la derecha que se mostraban colgados de los pies desde el techo de un paradero frente a La Moneda.

La situación generó críticas transversales y una explicación formal de la propia Jara. “Quiero ser clara en que rechazo esta publicación”, comentó la exministra.

Que el principal flanco de Jara sea el interno no es novedad en su entorno, ya que es un fantasma que se instaló desde el primer día en que empezó a sonar su nombre como posible abanderada del PC. Por esas fechas la otra carta que se barajó fue la del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuyos adherentes eran contrarios a la nominación de la exministra, al considerar que no era una representante del sector más duro del comunismo, donde incluso llegaron a tildarla como “socialdemócrata”.

En esa línea, uno de los aliados históricos de Jadue es Carmona, quien asumió un rol de primera línea en la campaña de Jara y estará encima de cada decisión que se tome en la cruzada electoral de la comunista.

Junto con esas materias, Jara también ha tenido que lidiar con los cuestionamientos en posturas programáticas, donde hay sectores que defienden lineamientos más duros e ideológicos. Un sector importante del PC, por ejemplo, busca reinstalar la idea de una nueva Constitución, materia en la que la otrora titular del Trabajo ha sido cauta.

Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social): incrementar el nivel de conocimiento

FOTO PABLO VÁSQUEZ R / LA TERCERA PABLO VASQUEZ R.

“Ojo con Mulet”. Ese era el mensaje que se leía en las banderas que acompañaron a Jaime Mulet en su inscripción como candidato presidencial por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). El eslogan hace referencia a una debilidad que en su partido han identificado: pese a haber estado 20 años en el Congreso, tiene bajo conocimiento público. Ese mismo día, el precandidato fue el único de los cuatro que habló durante los cuatro minutos que tenían disponible para entregar palabras afuera del Servel. Según cuentan en la colectividad, eso fue parte de una estrategia para aprovechar la cobertura que realizaban los medios sobre el hito.

En el partido de Mulet existe una autocrítica por no haber aprovechado hitos políticos pasados, en su trabajo parlamentario, para favorecer su conocimiento público. Lo que más lamentan es que pasara inadvertido que él fue el impulsor de los primeros retiros del 10% de los fondos de pensiones, en el contexto de la pandemia de Covid-19.

En la colectividad consideran que esas iniciativas están asociadas por la ciudadanía a la diputada independiente Pamela Jiles en lugar del abanderado. Es algo que decepciona profundamente al interior del partido, puesto que creen que haber destacado más su figura en ese momento habría hecho más fácil su candidatura hoy.

De todas formas, en el comando de Mulet también existe una crítica a las encuestadoras, pues, dicen, muchas veces dejan fuera al diputado cuando se trata de preguntas cerradas sobre candidaturas.

El diputado, además, deberá hacer frente a una constante pregunta: si su candidatura presidencial responde a querer llegar al Senado, en consideración de que su región, Atacama, escoge nuevos representantes este año. En marzo, en entrevista con La Tercera, él aseguró que “yo no voy a ir de candidato parlamentario seguramente”.

Para darse a conocer, el plan de Mulet es hacer un activo trabajo territorial en regiones. En la FRVS consideran que fuera de Santiago tienen una oportunidad, puesto que, aseguran, son la colectividad que más promueve la descentralización. Además, debido a que saben que su postulación pasa más desapercibida, creen que pueden conectar con aquellos que se consideran “invisibilizados” por la política.