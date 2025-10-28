El mensaje del presidente de Evópoli a Kast: “Me sorprende que considere valiosos los equipos que por tanto tiempo criticó”

La mañana de este martes, el comité político de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, entregó un punto de prensa para abordar el panorama electoral.

En la vocería participaron Diego Paulsen, generalísimo de Matthei; Juan Antonio Coloma, diputado y secretario general de la UDI; y Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli.

Tras las alocuciones de Paulsen y Coloma, Santa Cruz se refirió a las declaraciones del candidato republicano José Antonio Kast, en las que aludió a Chile Vamos.

“Nosotros tenemos la capacidad, pero no somos dueños de la verdad. Nosotros necesitamos complementar lo que nosotros hacemos con lo que se señala, que es la experiencia. Y no hay nada de malo si alguien tiene experiencia en un partido de Chile Vamos, Renovación Nacional, en la UDI, Evópoli, en Demócratas o en Amarillos. Lo más probable es que a lo mejor algunos de ellos no quieran”, dijo el aspirante a La Moneda en radio Infinita.

Consultado sobre si los personeros de Chile Vamos estarían dispuestos a trabajar en un gobierno de Kast, Santa Cruz respondió: “ A mí me sorprenden los dichos de José Antonio Kast y me alegran al mismo tiempo que hoy día empieza a considerar valiosos equipos y personas que por tanto tiempo criticó”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Justamente los equipos que levantaron a Chile después del terremoto o los equipos que protegieron a Chile durante la pandemia son los equipos que hoy día trabajan bajo el liderazgo de Evelyn Matthei y son en mi opinión los equipos que mejor le pueden hacer a Chile para resolver los problemas que tenemos”, agregó.

“Y tal como hemos hecho antes, nosotros vamos a seguir invitando a todos a quienes estén disponibles a poner a Chile por delante sus problemas, a que se unan a nuestro trabajo bajo el liderazgo de Evelyn Matthei”, continuó.

Al ser requerido sobre si republicanos -hipotéticamente- llamara a figuras como los exministros evópoli Gonzalo Blumel o Ignacio Briones, el partido estaría disponibles para dejarlos participar de un gobierno republicano, Santa Cruz sostuvo: “Nosotros siempre hemos estado disponibles a trabajar en pos de los problemas, siendo oposición y siendo gobierno y lo seguiremos estando”.

Eso sí, marcó: “Ahora nuestro escenario hoy día sobre el cual estamos trabajando es que Evelyn Matthei sea la próxima presidenta del país. Así que ahí es donde estamos parados, ahí es donde ponemos nuestra energía”.