El nuevo mapa de poder de la oposición

Desde antes de la primera vuelta, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, tenía claro el objetivo que quiere perseguir una vez superado el balotaje: trabajar por una alianza robusta entre la colectividad que ella encabeza y el Partido Comunista (PC), con el Frente Amplio (FA) al margen.

Vodanovic tampoco tiene interés en tender puentes con el PPD. Ella ha transmitido que, a su entender, el Socialismo Democrático está muerto y, por lo mismo, es tiempo de pensar en una nueva política de alianza.

Eso lo ha hablado personalmente con Jeannette Jara, la derrotada de las elecciones de este domingo, con quien construyó una relación estrecha durante la campaña. Tanto, que la senadora consiguió ser su generalísima en la recta final. Producto de su buen entendimiento, Vodanovic ha transmitido que le gustaría que la exministra del Trabajo pueda sumarse a las filas socialistas si decide dar un paso al costado en el PC.

La alianza con el PC, que evoca lo que fue la Unidad Popular, es útil al PS para equiparar fuerzas con el FA en el Congreso, puesto que ese partido consiguió la bancada más grande en la Cámara, con 17 escaños. El PS, por su cuenta, tiene 11. Si logran consolidar un polo con los comunistas (11), llegarían a los 22 y serían la principal fuerza de la izquierda en el Congreso.

Los socialistas, de todas formas, destacarán por ser la principal fuerza del sector en el Senado, con siete escaños. En base a eso, pretenden ser el partido bisagra de la nueva oposición.

En el PS es extendida la mirada crítica hacia el FA y el deseo de diferenciarse de ellos. Más aún con resultados en mano, pues responsabilizan al gobierno y al Presidente Gabriel Boric de la debacle electoral. A entender de los socialistas, ellos entraron al corazón de la actual administración -tras el plebiscito de 2022- para rectificar el rumbo después de una seguidilla de errores producto de la inexperiencia. La gestión de la exministra del Interior, Izkia Siches, -quien fue reemplazada por Carolina Tohá (PPD)- es símbolo de ello.

En el partido, de todas formas, hay incomodidad por la decisión de Vodanovic de fortalecer la alianza con el PC sin haber pasado por instancias partidarias de reflexión y análisis.

Frente Amplio

En el FA no hay un consenso sobre qué oposición ser. Mientras que algunos de sus liderazgos hacen una autocrítica sobre el comportamiento que tuvieron durante el gobierno de Sebastián Piñera, otros defienden el rol que jugaron en esa administración.

La presidenta del FA, sin ir más lejos, dijo hace unos días, en el podcast Cómo te lo explico, que “a ratos no se ha podido revisar realmente cómo nos comportamos siendo oposición (...). Siempre nos la jugamos por la institucionalidad, por buscar el camino más democrático, participamos en las comisiones a las que nos invitó el Presidente (...), participamos del acuerdo del 15 de noviembre y eso significó un quiebre dentro de nuestros partidos”. Aludía a que Boric firmó el acuerdo a título personal sin el apoyo de su partido, Convergencia Social, mientras que Revolución Democrática y Comunes sí se sumaron.

En contraste, el jefe de bancada de los diputados del FA, Jaime Sáez, afirmó que “tenemos la obligación moral de ser una oposición diferente, dialogante, por el bien de Chile”. El diputado Gonzalo Winter incluso ha reconocido estar arrepentido de apoyar la segunda acusación constitucional que se presentó contra Piñera.

Más allá de ese debate, el FA consiguió su principal objetivo en la elección parlamentaria de noviembre: mantenerse como la bancada más grande de la izquierda en la Cámara de Diputados. Además, duplicaron su presencia en el Senado, con la llegada de Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez.

Con esos logros, se proyectan a sí mismos como la fuerza más importante de la oposición. Desde esa pole position, esperan consolidar la alianza de partidos que hoy está detrás de la candidatura de Jara. Se trata de una meta que el Presidente Gabriel Boric quiso dejar como legado de su administración, aunque en el resto del oficialismo ponen en duda que eso suceda.

En el partido es una conversación abierta si Boric, una vez que deje el cargo, debe o no cumplir un rol como articulador de la izquierda. Mientras que algunos dirigentes sugieren que naturalmente lo hará, otros preferirían que dé espacio a otros liderazgos, como el alcalde Tomás Vodanovic o la ministra Antonia Orellana.

El FA tiene programado un congreso ideológico este verano. La instancia servirá para repensar el proyecto político del partido, que apenas tiene un año de vida, y prepararse para volver a ser oposición a partir de marzo. Además, el partido tendrá elecciones internas en junio de 2026.

Partido Comunista

Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, una constante del PC ha sido la discusión sobre si es conveniente o no tener un pie en la calle y otro en La Moneda. Tras los resultados de este domingo, en la colectividad no dudan que tendrán los dos pies en la calle, para hacer frente a un gobierno que identifican como riesgoso para la democracia y los derechos sociales.

En el PC la autocrítica por el rol que jugaron como oposición a Piñera -y a administraciones anteriores- es nula. Niegan haber sido obstruccionistas y justifican su rechazo a las medidas impulsadas por el Ejecutivo. Esta semana, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, dijo a Desde la redacción de La Tercera que, en el gobierno de Kast, ellos jugarían “el mismo (rol) que hemos cumplido siempre: poner estas cosas (los derechos de los trabajadores) sobre la mesa, nunca hemos jugado un rol distinto, siendo oposición o siendo gobierno”.

El comportamiento del PC como oposición supone un desafío para el PS, en consideración de que Vodanovic apuesta por una alianza con ellos. Los socialistas se han caracterizado por ser autocríticos del rol que jugaron en el gobierno de Piñera. Varios, por ejemplo, se arrepienten de haber votado a favor de las acusaciones constitucionales contra él. Por lo mismo, que los comunistas se erijan como una oposición dura a Kast dificulta los esfuerzos del PS.

En el pasado, los comunistas tuvieron un mejor entendimiento con el FA como oposición, cuando se agruparon en la coalición Apruebo Dignidad. Esa relación, sin embargo, se desgastó durante el gobierno de Boric. Una demostración de ello es que el núcleo de la campaña de Jara estuvo compuesto por personeros del PC y el PS, con los frenteamplistas relegados -en su mayoría- a tareas comunicacionales o territoriales.

Partido Por la Democracia

En la última sesión de la comisión política de este partido, su presidente, el senador Jaime Quintana, se puso en el caso de ser oposición en el próximo período legislativo. En ese escenario, dijo, “es clave cuál es el rol del PPD. Esta es una discusión de fondo para después de la elección, pero creo el PPD debiera tener mucho cuidado con las lecciones que recibimos, que tuvimos, con cómo fue la oposición a Piñera. El PPD tendría que tener, en ese caso, una oposición constructiva, dialogante”.

El PPD tiene programadas elecciones internas en abril de 2026, las que definirán al sucesor de Quintana. De momento, el nombre que suena para asumir la presidencia es el diputado Raúl Soto.

Quienes defienden esa opción argumentan que él no sería obsecuente con el FA, la colectividad de izquierda con la bancada más grande en la Cámara. Eso tiene valor en el escenario actual, creen, porque -como oposición- la política se va a jugar en el Congreso y ahí el PPD podría hacer que su voz se escuche.

Aunque en el mismo PPD reconocen que son una colectividad debilitada, lo cierto es que la parlamentaria de noviembre dejó en un buen pie al partido: consiguieron bancadas de nueve diputados y cuatro senadores.

Democracia Cristiana

La colectividad tuvo un revival en la elección parlamentaria: consiguieron ocho escaños en la Cámara y reelegir a Francisco Huenchumilla, el presidente de la colectividad, y a Yasna Provoste en el Senado, para quedar con una bancada de tres integrantes en la Cámara Alta.

Aunque se mantienen como un partido pequeño, en el partido consideran que están en condiciones de ser un actor relevante en la oposición, capaz de tender puentes con el Socialismo Democrático -coalición a la que no dan por muerta- para reconstruir un polo de centroizquierda, lejos del FA y el PC.

El partido terminó quebrado tras proclamar a Jara en julio de este año. Varios de sus líderes más importantes -entre ellos, los expresidentes históricos- advirtieron que no era conveniente aliarse con el PC. En vista del fracaso de la exministra del Trabajo en el balotaje, vuelve a tomar fuerza la idea de buscar un camino lejos de la izquierda más radical.