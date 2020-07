“El Presidente promulgó la ley por una convicción”: Blumel responde a críticas de Chile Vamos por no vetar Ley que limita la reelección

A un día del anuncio presidencial de promulgar la Ley que limita la reelección de congresistas y autoridades, la decisión de Piñera de no aplicar el veto para sacar a los alcaldes del cuerpo legal -y así permitirles volver a competir-, no pasó inadvertida.

Esta jornada, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, reaccionó a las críticas surgidas desde el oficialismo.

El viernes, poco después del anuncio de Piñera, la Presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, cuestionó la decisión de no aplicar el veto. “Aquí hubo falta de voluntad, de convicción y del coraje. Yo he conversado con el ministro Blumel y me dice ‘yo soy ministro del Presidente’. Pero eso es como cuando los niños chicos dicen ‘no fui yo, fue mi mano’”, dijo en conversación con T13.

Consultado por las palabras de la líder gremialista, Blumel no titubeó. “El proyecto fue aprobado por casi la totalidad de las fuerzas políticas. La mayor parte de los partidos votó a favor incluyendo a los partidos de la coalición de gobierno: Evópoli, Renovación Nacional y la UDI”.

Durante la semana, tal como informó La Tercera, en Chile Vamos se abrió la discusión para impulsar el veto que permitiera corregir la ley. Pero en la coalición no hubo consenso, pues diputados como Diego Schalper y senadores como Andrés Allamand y Rodrigo Galilea manifestaron su rechazo a un posible veto presidencial.

Por ello, en palacio se decidió anunciar la promulgación al constatar que no se contaba con los votos necesarios, y así evitar un traspié en el Congreso. No había piso.

A esa situación hizo referencia Blumel en su alocución. “Cualquier cambio hubiese requerido un consenso y un apoyo importante. Eso no ocurrió”.

Por ello el ministro defendió el anuncio de Piñera. “En una decisión de estado lo que corresponde es respaldar esa decisión, que fue tomada única y exclusivamente por una convicción de que era la decisión correcta”.

Es un proyecto que se hará ley tras catorce años de tramitación en el Congreso. “Se despachó con un amplio apoyo transversal y con un amplio apoyo ciudadano”, destacó el titular de Interior.

“El Presidente promulgó la ley precisamente por la convicción de que era lo que correspondía hacer”, cerró, enfático, Blumel.