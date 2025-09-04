El telefonazo de Núñez a Fernando Carmona para contener salidas de libreto y ajustarse al relato del comando

El martes, el senador Daniel Núñez (PC) tomó su teléfono y marcó al contacto de Fernando Carmona (PC). Horas antes, el lunes en la tarde, se difundió una entrevista del economista en el programa 32 minutos, donde reforzó la arremetida en contra de la gestión Mario Marcel al frente del ministerio de Hacienda que lanzó días atrás su padre y timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona.

Sus dichos nuevamente no cayeron bien al interior del comando presidencial de Jeannette Jara, donde el parlamentario coordina el equipo de datos electorales.

Ambos han crecido como dirigentes al alero del PC y asumieron altas responsabilidades en la exitosa campaña de primarias de la exministra del Trabajo. Núñez fue coordinador de la estrategia, cargo que asumió Darío Quiroga (ind.), y Carmona jefe del programa, reemplazado por Camila Miranda (FA). Pero solo el senador se mantuvo dentro del centro de operaciones, ya que el economista se convirtió en una figura resistida por Jeannette Jara, por sus salidas de libreto y por liderar la propuesta de hoja de ruta de siete páginas, que se convirtió en un flanco durante la campaña presidencial.

Tras estar semanas alejado del comando, el también director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) se replegó, al menos hasta el pasado 21 de agosto. Tras esa fecha participó de un conversatorio por el aniversario del diario El Siglo, se sumó al equipo del PC que busca proponer formulaciones al nuevo programa de Jara que sugeriré -entre otros punto- reponer la fórmula original de salario vital y dio la entrevista donde reafirmó las críticas al exministro Marcel.

Su activación en medios preocupó al comando y por eso Núñez decidió llamar al economista, según comunicó el mismo martes el senador a altos integrantes del comando situado en Londres 76. Conocedores del intercambio dicen que la idea era hacer un “control de daños anticipado” ante posibles nuevas apariciones de Fernando Carmona en medios de comunicación.

Así, el senador le planteó pidió al economista que si sigue dando entrevistas se apegue al relato y estrategia del comando de Jara, no como ocurrió en 32 minutos, donde tomó distancia del tono de la campaña y cuestionó que, durante su gestión hubo una “mirada tan conservadora del gasto” fiscal, tesis que se ha instalado con fuerza dentro del mundo comunista, al punto de discutirlo en el marco de las formulaciones que se intentan hacer a la nueva propuesta programática.

En el comando defienden el llamado. Dicen que fue en buenos términos y que era necesario coordinar un relato común en base a la estrategia de campaña, considerando que Fernando Carmona es libre de poder seguir hablando en actividades públicas. Esto se hizo necesario ya que el economista ya no integra el comando, de lo contrario, plantean fuentes del PC, sería más fácil contener las salidas de libreto.

En el comando buscan evitar las posibilidades de polémica que pueda perjudicar la campaña presidencial de Jara, que la ha llevado a visitar las diversas regiones del país. La idea es que no se repitan roces como el que tuvieron la semana pasada el vocero Ricardo Lagos Weber (PPD) y la integrante del comité estratégico, Bárbara Figueroa (PC) por los dichos de Carmona sobre Marcel.

La Tercera consultó a Fernando Carmona para esta nota, pero no se quiso referir al tema. Este medio también se contactó con el senador Núñez, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Fernando Carmona: “No podíamos ser todos comunistas”

En este contexto, Fernando Carmona apareció públicamente este jueves, en el marco de la conmemoración habitual que realiza el PC a Salvador Allende, que se hace cada 4 de septiembre en la Plaza de la Constitución, en memoria de su victoria en la presidencial de 1970.

La actividad contó con la presencia de altos dirigentes como Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa y Marcos Barraza, así como el experto electoral de la tienda y administrador financiero de la campaña de Jara, Pablo Monje, con quien conversó Fernando Carmona durante la actividad.

Fernando Carmona conversando con Pablo Monje.

Al cierre del hito, el economista PC fue abordado por la prensa. De forma breve, el otrora asesor del Segundo Piso planteó que “por supuesto” que sigue apoyando a Jara y se refirió por primera vez a los detalles de su salida del comando de la exministra del Trabajo: “Yo estaba muy consciente que tenía que salir, así que no tengo ningún problema con haber salido. Lo dije desde mucho antes, tenía que salir, porque es una campaña que debía ampliarse, tener diversidad y eso indicaba que no podíamos ser todos comunistas y yo tenía que salir. Se lo dije así a la candidata”.

En la misma línea fue requerido por las formulaciones que discutirá este jueves la comisión política del PC, debate para el que él envió un informe. Sobre qué se debe reponer o no en la propuesta programática de Jara, Carmona respondió que “no soy quién debe resolver eso, es la candidata”.

Sobre esto último también habló su padre, Lautaro Carmona, quien afirmó que aún no estaba zanjado qué se incluiría dentro de la propuesta de su partido, pero que se lo harán llegar a Jeannette Jara.