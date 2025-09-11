El tour de Ethan Guo por el Senado

- “¿Este es el hombre de la Antártica?”.

- “Sí, de la Antártica”.

- “Media cag… que se mandó”.

El diálogo es del presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) con Francisco Chahuán (RN), en la puerta de la sala de la Cámara Alta, sobre el influencer estadounidense, pero de origen asiático, Ethan Guo.

El joven, de 20 años, estuvo retenido en la base de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) durante 65 días luego de aterrizar con su avioneta inesperadamente en el continente blanco en un caso que causó revuelo internacional. Esa estadía llamó la atención de algunos senadores de Renovación Nacional -como Alejandro Kusanovic y el propio Chahuán- quienes iniciaron gestiones para invitarlo al Congreso.

La idea surgió el 20 de agosto cuando la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Chahuán, invitó al abogado defensor de Guo, Jaime Barrientos, a contar el caso.

Este miércoles los senadores fueron más allá e invitaron al joven hasta las dependencias de la Cámara Alta. El gesto de los parlamentarios se da tras el acuerdo judicial al que llegó Guo con la fiscalía por haber aterrizado en la Antártica sin plan de vuelo ni informar a la DGAC por el cual debió donar 30 mil dólares a la Fundación Nuestros Hijos (FNH).

Según un registro que subió el senador Carlos Kuschel, el influencer, Chahuán, Kusanovic almorzaron en el comedor de los senadores junto a asesores de los tres parlamentarios, y la coordinadora de prensa del Senado, Lidia Fuentes, quien ofició como traductora para que pudieran dialogar con Guo.

Los senadores querían conocer las intenciones del joven de recorrer el mundo. Impresionados por los viajes que ha realizado a su corta edad, le consultaron por los estudios que él tenía y cuándo había empezado a tener este tipo de incursiones.

Los mismos testigos, aseguran que Guo -de carácter introvertido y de pocas palabras- transmitía que el trato que tuvo en la base aérea fue bueno. Junto con ello, comentó que él tenía estudios en ingeniería, detalló aspectos técnicos del avión en el que se trasladaba, que los fondos para sus aventuras los recogía de donaciones y de experiencias similares que ha tenido anteriormente.

Respecto de los intereses de Guo, agregan que se trata de recaudar fondos para apoyar la investigación y el tratamiento del cáncer infantil.

Luego del almuerzo, que duró poco menos de una hora, dieron un punto de prensa en el hall del Senado.

Desde ahí, flanqueado por Chahuán y Kusanovic, Guo manifestó que “fue una experiencia muy intensa. Pasé más de dos meses en aislamiento, con serios problemas de abastecimiento, llegué a perder más de 10 kilos y tuvimos momentos muy difíciles”.

Pese a ello, aseguró valorar “profundamente el apoyo de los senadores, que reconocieron la situación y nos brindaron respaldo. Aunque no fue fácil, encontré mucha amabilidad y cercanía en las personas que conocí en Chile, y esa hospitalidad es lo que me llevo con gratitud. Lo que vi en persona representa mucho más que lo que se dice en internet”.

“Su avión quedó bajo resguardo y, junto al senador Kusanovic, generamos una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos, además de gestionar con las autoridades aeronáuticas y la Armada, primero para que pudiera regresar y segundo, para que su avión pudiera ser liberado prontamente. Gracias al acuerdo judicial alcanzado, se donaron 30 mil dólares a una fundación chilena que lucha contra el cáncer, transformando esta experiencia adversa en una oportunidad de apoyo a una causa noble”, señaló, en tanto, Chahuán.

A su turno, Kusanovic afirmó que “lo que le ocurrió a Ethan Gou fue muy injusto. Su retención en la Antártica fue resultado de una decisión errónea de un funcionario, considerando que Chile no realiza vuelos comerciales al continente y no tenía control sobre la situación. Lo correcto habría sido permitir su retorno para que pudiera ser juzgado en el juzgado de garantía correspondiente”-