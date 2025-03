Elizalde advierte que umbral de la reforma política podría caer en una “deslegitimidad rápida”

Aunque no es miembro permanente de la Comisión de Constitución, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) fue uno de los más incisivos a la hora de pedirle explicaciones al ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS) por qué el gobierno no estaba empujando un umbral a los partidos dentro de la reforma al sistema político y electoral, a pesar de que el mismo Presidente Gabriel Boric había dicho que le gustaba esa idea.

“Yo personalmente, creo que es deseable tener un umbral como en otros países... (Pero) hoy día en el Parlamento es muy difícil tener esa viabilidad (de legislar esa medida”, dijo Boric en entrevista con CHV Noticias.|

La idea de poner “umbral” para combatir la fragmentación política, que surgió en el último proceso constituyente, fue reflotada por un grupo transversal de senadores del PS, PPD, RN, Evópolo y la UDI en una reforma presentada a fines del año pasado. La fórmula propone un mínimo de 8 parlamentarios electos o de un 5% de los votos a nivel nacional para que los partidos puedan acceder a escaños en la Cámara. En caso de no alcanzar ese “umbral”, las colectividades pierden y cupo que se asigna a un partido que cumple esos requisitos.

Si bien a ajuicio de Coloma, Elizalde fue evasivo en sus respuestas, en incluso contradictorio con el Presidente, el ministro al menos sí dio algunas pistas de por qué el Ejecutivo había desistido de empujar el umbral. Además de la viabilidad política, el jefe de gabinete advirtió que una norma de esa naturaleza podría carecer legitimidad ciudadana.

Explicó que el mecanismo de umbral, que se aplica en otros países, convive mejor en sistemas, donde los electores votan por una lista o partidos. No osbtante, en Chile la gente vota por un candidato en particular.

“El principio del umbral cuando se discute con voto lista o voto partido es distinto que cuando se discute respecto del sistema que nosotros tenemos donde la gente vota para las personas. Y lo que no puede ocurrir es que una norma caiga en deslegitimidad rápida. Si nosotros establecemos un umbral que significa que una persona en un distrito de 3 (diputados a elegir) saca más del 30% de los votos y es primera mayoría en su distrito y es reemplazado por alguien que tiene 2, 3, 4% en la misma lista eso va a generar un cuestionamiento social a la norma. Y profundo. Entonces, por eso hemos dicho, si vamos a discutir voto lista, discutamos voto lista. Si esta es la oportunidad para discutirlo, lo hacemos. Nosotros no tenemos problema”, comentó Elizalde, quien agregó que en lo personal le gustada el voto de características programáticas.

“A mí me gusta el voto lista, o sea, la gente vota por conglomerados, por ideas colectivas, no por la persona y, por tanto, ideas. Y esos colectivos tienen que defender ideas y determinadas visiones en el trabajo parlamentario, y eso es lo que se evalúa. Pero en Chile tenemos, cuando se estableció la cédula única para evitar los distintos tipos de fraude y el cohecho, básicamente, tenemos el voto de personas, a diferencia de otros países donde todavía se vota lista. Eso no ocurre en Chile, en Chile se vota por la persona. Son culturas políticas distintas, la nuestra tiene que ver con nuestra tradición.”, comentó el ministro del Interior.

El secretario de Estado también comentó que “es evidente que en el Senado existe una mayoría para aprobar una norma de esa naturaleza (un umbral), pero no es tan evidente que en la Cámara existe esa mayoría. Quiero ser bien sincero”. Ese aspecto fue el que mencionó Boric para no exigir requisitos para acceder a la representación de la Cámara.

Aún así el gobierno si propuso una serie de medidas para contener el discolaje, por ejemplo, regulando dentro de la Constitución, las órdenes de partido y la perdida del escaño parlamentario a aquellos legisladores que renuncian o su expulsados de su colectividad.

Elizalde, además mencionó que “para hacernos cargo de la atomización, nosotros presentamos una serie de instrumentos adicionales que son, elevar el número de firmas para constituir partido, eliminar los partidos que se constituyen con tres regiones contiguas y exigimos que sean al menos ocho. El parlamentario que quiera formar un partido nuevo va a perder su escaño. Y ahí vamos a ver quién es quién. Porque a veces hay liderazgos que irrumpen contra la política tradicional pero sin pagar los costos”.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Foto: Aton Chile.

Las indicaciones del Ejecutivo

Elizalde también abordó las indicaciones que presentó el Ejecutivo, en las cuales una de ellas, firmadas por el Presidente Gabriel Boric, sostiene la cesación del cargo para parlamentarios que renuncien a sus partidos y para independientes que comiencen a militar en una tienda diferente a la que declaró su candidatura.

Mientras que otra, plantea relación con las órdenes de partido, donde según explicó el ministro “los parlamentarios sobre los que recaen esta orden, los senadores y diputados cuyas candidaturas previales han sido declaradas por dicho partido, incluyendo los independientes, es decir, todos los que compiten bajo el lema de un partido, el partido puede tomar decisiones y los parlamentarios están obligados a cumplir esas órdenes”.

Aunque, indicó que lo anterior es siempre y cuando se hable de materia legislativa, “es decir, votación respecto de proyectos de ley. Pero no cualquier proyecto de ley, aquellos en que esté directamente comprometido la declaración de principios del partido, su programa o las definiciones políticas adoptadas por sus órganos internos”.

Junto con ello, otra de las enmiendas que postula el Ejecutivo es eliminar la inhabilidad de personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal para postular al parlamento.

En la sesión celebrada se votaron indicaciones de senadores, mientras que del Ejecutivo se dejaron para la próxima sesión de la comisión. Sin embargo, el secretario de Estado defendió y aclaró los puntos sobre la enmiendas que presentó el gobierno, especialmente, sobre la eliminación del umbral del 5% a nivel nacional para tener representación.

Ante ello, la senadora Claudia Pascual (PC) mencionó estar de acuerdo ello aseverando que “yo estoy plenamente de acuerdo con que la indicación del Ejecutivo elimine el umbral constitucional. Creo que es muy distinto un umbral por ley que un umbral constitucional”.

Por su parte, la parlamentaria Luz Ebensperger (UDI) explicó que “el corazón de esta reforma constitucional, de aquellos que la patrocinamos y particularmente de nuestras bancadas, es el umbral del 5% para terminar con la polarización, fragmentación, con este pirquineo, casi compra de votos de este y cualquier Ejecutivo”.

“Hoy en día el exceso de fragmentación hace imposible que el Ejecutivo pueda ejercer su función un poco de liderar la agenda en los distintos periodos parlamentarios. Entonces, sin umbral, no logro comprender con las medidas que nos señala el Ministro Elizalde cómo vamos a abordar o a lograr terminar con esa fragmentación”, añadió.

En esa línea, la senadora Paulina Nuñez (RN) se mostró de acuerdo en que la eliminación del umbral “da una señal tan errada”.

Alfonso De Urresti (PS), presidente de la comisión y uno de los autores de la reforma, expresó que “creo que el 5% es una norma que es fundamental para el seguimiento, para dar una señal”.

Mientras que el senador Juan Luis Castro (PS) quien estaba como espectador, consultó al ministro Elizalde: “¿Qué opción plantea el Ejecutivo respecto del acceso de los partidos políticos a poder tener presencia en el Parlamento? ¿Hay un mecanismo alternativo, hay alguna fórmula o no la hay respecto a ese umbral que se había planteado por los senadores de la Comisión en su minuto?”