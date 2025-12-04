Elizalde ante reproches de Kast por toma de San Antonio: “Es muy fácil criticar cuando en la vida solo se ha hablado sin hacer nada”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó las críticas que emanó el candidato presidencial de la oposición, José Antonio Kast, en contra del gobierno por la decisión del Ejecutivo de expropiar parte del terreno de la toma de San Antonio, en el cerro Centinela de Valparaíso.

En concreto, el gobierno decidió expropiar 100 de las 215 hectáreas de la megatoma, donde actualmente residen 10.251 personas. La medida fue anunciada a solo dos días que se cumpliera el plazo para desalojar el terreno.

En el último debate presidencial organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI)), Kast señaló que “esto es una mala manera de ejercer gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso”.

En ese contexto, el ministro Elizalde, en medio de la presentación de los resultados del 16° Estudio de Drogas en Población General, elaborado por Senda, señaló que la “toma se produjo mucho antes de que el Presidente Boric asumiera como Presidente de la República”.

En esa línea, resaltó que “se llevaba varios meses trabajando una propuesta de solución”, asegurando que “hace mucho tiempo que el gobierno explicitó la voluntad de llevar adelante un plan habitacional que era la solución a la situación que se vivía en San Antonio“.

“El anuncio que hicimos esta semana es la consecuencia lógica de los esfuerzos que se realizaron antes, a través del diálogo y de la mesa técnica para llegar a un acuerdo entre los propietarios del terreno”, sostuvo.

En ese sentido, emitió “un último comentario: es muy fácil criticar cuando en la vida solo se ha hablado sin hacer nada. Pero, finalmente, cuando se gobierna se tiene que tener disposición para dar solución a los problemas que afectan a nuestros compatriotas".

“Lo que ha hecho el gobierno es anunciar un camino en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, a través de una herramienta que consagran nuestra Constitución y nuestras leyes para llevar adelante un plan habitacional”, indicó.