OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Elizalde defiende gestión en seguridad tras críticas en el debate: “Todos los indicadores dan cuenta que han mejorado las cifras”

    Luego que los candidatos a la Presidencia emanaran críticas a la gestión de Boric, el ministro del Interior lanzó sus dardos hacia la administración anterior, asegurando que "se hizo muy poco" en seguridad.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    A días de la elección presidencial, los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentaron en el último debate, que en esta oportunidad fue organizado por Anatel. Como en ocasiones anteriores, el tema que abrió la conversación fue el de la seguridad.

    En ese sentido, las críticas a la gestión del Presidente Gabriel Boric no faltaron. En consecuencia, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, insistió en que el gobierno asumió en "condiciones bien complejas", asegurando que las cosas han mejorado.

    En diálogo con Tele13 Radio, el ministro afirmó que “el gobierno ha tomado medidas y medidas que han dado resultados, que responden a las necesidades”.

    Todos los indicadores en materia de seguridad dan cuenta que en Chile han mejorado las cifras. Ahora, ¿es suficiente? hemos sido insistentes que tenemos que perseverar en el esfuerzo", sostuvo.

    En ese sentido, planteó que “si uno excluye el año de la pandemia, todos los años los homicidios iban al alza. Nosotros logramos revertir la curva y vamos a la baja”.

    Respecto a los ingresos irregulares, señaló que “se dispararon en el gobierno del presidente (Sebastián) Piñera, el peor año fue el año 2021, antes de que asumiera el Presidente Boric”. Con ello, afirmó que ahora, “vamos a la baja”.

    La críticas en materia de seguridad no solo vinieron de los candidatos. El lunes en la mañana, los alcaldes oficialistas Mauro Tamayo (Cerro Navia), Joel Olmos (La Cisterna) y Paulina Bobadilla (Quilicura) llegaron a La Moneda para entregarle una carta a Boric expresando su “profunda preocupación por la grave situación de inseguridad”.

    Al respecto, Elizalde destacó que el gobierno ha “hecho este esfuerzo”. “De hecho, el presupuesto de seguridad, si se aprueba la Ley de Presupuesto este año, va a haber aumentado en los cuatro años el 16,7%”.

    ¿Qué ocurrió en el periodo anterior? Disminuyó el presupuesto de seguridad. O sea, se habló mucho de seguridad, pero se hizo muy poco. Cuando el Presidente Boric asumió como Presidente de la República, más de la mitad de los vehículos de las policías tenían su vida útil vencida", indicó, destacando la nueva dotación de vehículos policiales.

    Para Elizalde, en la administración de Piñera “se hablaba de seguridad, se realizaban discursos estridentes, pero finalmente no se tomaba ninguna medida concreta”.

    “Es paradójico”, sostuvo, asegurando que el gobierno de Boric “básicamente (tuvo que) restablecer prestigios de las instituciones, restablecer condiciones para el crecimiento económico, restablecer estabilidad institucional, restablecer el diálogo democrático, y además reforzar las medidas de seguridad, porque había un discurso que no se contrastaba con hechos”.

    Más sobre:Álvaro ElizaldeDebatePresidencialesSeguridadGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”

    Detienen a tres sujetos por homicidio de joven venezolano que trabajaba en estación de servicio en Pedro Aguirre Cerda

    Carter defiende vidrio blindado de Kast, afirma que existen “amenazas concretas” hacia el candidato y arremete contra Matthei

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año

    Codina y consultas a Kast sobre temas de DD.HH.: “Están dando manotazos de ahogado y uno de esos es poner temas que dividen a Chile”

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Detienen a tres sujetos por homicidio de joven venezolano que trabajaba en estación de servicio en Pedro Aguirre Cerda

    Carter defiende vidrio blindado de Kast, afirma que existen “amenazas concretas” hacia el candidato y arremete contra Matthei

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año
    Negocios

    Mejoran perspectivas para la economía en 2026, pero expertos reafirman que será menos dinámico que este año

    SoftBank liquida toda su participación en Nvidia para reforzar su apuesta en OpenAI y la inteligencia artificial

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes
    Tendencias

    Cómo China planea impedir que el Ejército de EEUU obtenga sus imanes de tierras raras, según reportes

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal
    El Deportivo

    El nuevo conflicto que se desata entre la federación de fútbol de España y el Barcelona por Lamine Yamal

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou

    Por el top 100 y el boleto a Australia: la semana clave que Christian Garin y Tomás Barrios vivirán en Montevideo

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”
    Mundo

    La polémica aplicación de vigilancia con la que Maduro busca que venezolanos denuncien “todo lo que se ve y se oye”

    Mueren 12 personas en un atentado suicida cerca de un tribunal en la capital de Pakistán

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte