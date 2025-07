Elizalde dice que el gobierno planteó con anticipación proyecto que restringe voto extranjero y se abre a “principio de reciprocidad”

El ministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) reiteró su defensa al proyecto de ley que pretende limitar la participación de extranjeros avecindados en Chile en las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado aseveró que desde el Ejecutivo se ha instado a “dar un debate respecto de qué constituye el padrón electoral para tomar decisiones de carácter nacional, y particularmente para elegir al Presidente de la República”.

“Ese debate en Chile no se ha dado. Si uno ve la experiencia comparada en el mundo, por regla general, no se elige jefe de Estado o Presidente de la República por los extranjeros que viven en un determinado país. Usted se va 30, 40 años a Estados Unidos y no elige Presidente de la República. En los países donde existe algún tipo de participación de extranjeros, lo hacen, por regla general, para elecciones de carácter regional o local", explicó.

El proyecto ha recibido críticas en la oposición, donde defienden la inclusión de migrantes avecindados en el padrón electoral y las sanciones económicas en caso de que no voten. Asimismo, han cuestionado que este debate se haya reactivado a solo cuatro meses de las elecciones.

Respecto de las críticas que ha recibido el proyecto por su cercanía con las elecciones y a que el cierre provisorio del padrón electoral ya se hizo este sábado, Elizalde aseveró que “esta discusión la habíamos planteado desde el año pasado. Y cuando presentamos las indicaciones en el Senado para el efecto de que participaran en las elecciones de carácter local, estas no fueron acogidas. O sea, si hay un actor que este tema lo ha planteado con anticipación, ha sido precisamente el gobierno".

Por otro lado, Elizalde planteó otra fórmula basada en un principio de “reciprocidad” que podría ser discutida. “Me parece razonable establecer el principio de reciprocidad. O sea, que nosotros le reconozcamos el derecho a voto a los extranjeros cuando en su país se le reconoce el derecho a voto a los chilenos y en los mismos niveles", explicó.

Y luego señaló que en Perú, Colombia y Venezuela los chilenos residentes de esos países no participan en las elecciones presidenciales. “¿Por qué entonces estas que son las tres comunidades más importantes van a decidir quién es el Presidente de Chile?“, cuestionó.

“Los chilenos de Perú sí pueden elegir al alcalde. En Colombia también. Entonces, el principio de reciprocidad es muy simple. Se reconoce el derecho a voto a aquellos extranjeros que viven en Chile cuyo país le reconoce el derecho a voto en el mismo nivel a los chilenos que viven en ese país", reiteró.