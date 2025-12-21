Elizalde plantea una oposición “firme y constructiva” y advierte que el progresismo deberá defender los avances sociales

A semanas del cambio de mando, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comenzó a delinear el rol que deberá asumir el oficialismo una vez que pase a ser oposición .

En entrevista con Diario Talca, el exsenador sostuvo que el progresismo tendrá el desafío de articular una oposición con un rol activo en el Congreso.

“Se requiere una oposición firme, pero constructiva, que fiscalice con rigor, proponga alternativas y contribuya al debate público”, afirmó Elizalde, quien recalcó que ese trabajo deberá realizarse no solo en el plano legislativo, sino también “en lo cultural y social”.

Uno de los ejes que, según el ministro, marcará la labor opositora será la defensa de las reformas impulsadas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En ese sentido, advirtió que “es muy importante no retroceder en los derechos conquistados”, en referencia a iniciativas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional.

Elizalde subrayó que estos avances “mejoran la calidad de vida de los sectores medios y vulnerables de la sociedad chilena” y recordó que, durante la campaña presidencial, “se dijo que no habría retrocesos al respecto”. Sin embargo, advirtió que “si las nuevas autoridades hicieran lo contrario a lo señalado en la campaña, es muy importante estar atentos para defender estos logros tan relevantes ”.

“Desde la oposición será clave ejercer una crítica responsable, propositiva y conectada con las preocupaciones reales de las personas”, sostuvo respecto a la necesidad de fortalecer la coordinación del progresismo en el Congreso, agregando que será necesario “seguir trabajando por la unidad de una alianza amplia de todos los sectores progresistas con vocación de mayoría”.

Finalmente, el secretario de Estado remarcó que deben constituir “una oposición que defienda la democracia, los derechos sociales y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, y que siempre anteponga el interés superior de Chile por sobre toda otra consideración”.