    Política

    En cierre de su viaje a Ecuador: Kast afirma que invitó a Bukele al cambio de mando y que podría visitar EE.UU. antes de asumir

    El Presidente electo ya viaja de vuelta a Chile tras concluir una visita en la cual se reunió con el presidente Daniel Noboa para discutir sobre seguridad, crimen organizado y migración irregular en Sudamérica.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    El Presidente electo, José Antonio Kast, afirmó esta noche que, tras su triunfo en las elecciones, habló con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, a quien invitó al cambio de mando del próximo 11 de marzo, además de indicar que podría viajar a Estados Unidos antes de iniciar su período en La Moneda.

    Así lo afirmó en declaraciones a Mega desde Quito, donde esta jornada concluyó una visita en la cual se reunió con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para discutir sobre seguridad, crimen organizado y migración irregular en Sudamérica. Pasadas las 22 horas, el republicano ya se encontraba a bordo del avión que lo traería de regreso al país.

    En la ocasión, Kast fue consultado si invitó a los presidentes de El Salvador y Estados Unidos, Nayib Bukele y Donald Trump, respectivamente, al cambio de mando del 11 de marzo.

    Respecto de Bukele, el líder de Republicanos sostuvo que “conversé con él largamente” tras su victoria en el balotaje, y que, aunque lo invitó a su asunción, desconoce si efectivamente se hará presente. “No lo sé, pero espero que nos pueda acompañar él y otros presidentes”, sostuvo Kast.

    En el caso del mandatario estadounidense, el republicano sostuvo que “no he tenido la posibilidad de hablar con Donald Trump, sí he hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, con el cual ya tuve una conversación previa hace cuatro años y tenemos la mejor de las relaciones”.

    “Yo encantado de que EE.UU. se haga presente en el cambio de mando, sea con el Presidente de la República, sea con el vicepresidente (JD Vance), sea con el secretario de Estado (Rubio)”, aseguró.

    Finalmente, requerido sobre si pretende viajar a Estados Unidos para reunirse con Trump, el mandatario electo respondió: “Estamos ordenando todas las giras internacionales y, de ser posible, claro. Una cosa es ir a Estados Unidos y otra poderse juntar con el Presidente. No es llamar y decir ´quiero juntarme con usted’”, destacó.

    Sin embargo, dijo estar abierto a realizar tal visita.

