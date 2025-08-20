En homenaje a O’Higgins: Boric hace guiño político y llama a “evitar desvíos” que pongan en riesgo el desarrollo de Chile

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la ceremonia de conmemoración de los 247 años del natalicio de Bernardo O’Higgins, en Chillán Viejo, Región del Ñuble.

El Mandatario acudió al homenaje al denominado “Padre de la Patria” junto a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano; los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos; y para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein; y el delegado presidencial regional de Ñuble, Rodrigo García.

En su discurso, en el Parque Monumental Bernardo O’Higgins, el Jefe de Estado, además de destacar la figura del otrora capitán general del Ejército de Chile, también tuvo un guiño político en medio de la carrera presidencial.

“Como nos recordara el Presidente (Patricio) Aylwin, Chile es uno solo. Y Chile tiene que estar siempre por delante, antes de cualquier interés personal, partidista y evitar desvíos que pongan en riesgo el desarrollo armónico de nuestra patria” , remarcó.

En esa misma línea, el Presidente apuntó que “muchas veces a quienes estamos en política la ciudadanía nos exige, y con toda razón, que seamos capaces de llegar a acuerdos en pos del bienestar de nuestra ciudadanía. Tal como en su momento lo hicieran los héroes de nuestra independencia”.

“En 1813, quizás en los momentos más difíciles de la Guerra de la Independencia, las diferencias entre Carrera y O’Higgins fueron puestas de lado para luchar en conjunto por el bienestar de nuestra patria”, recordó.

Y luego dijo: “Eso es lo que nos exige el pueblo de Chile el día de hoy, a quienes militamos en diferentes corrientes políticas, pero que tenemos que tener por delante el bienestar superior de nuestra patria”.