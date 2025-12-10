VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Un nuevo antecedente que no estuvo sobre la mesa, según argumentó la presidenta de la comisión revisora, la diputada Maite Orsini, pudo haber cambiado la votación, por lo tanto resolvió repetirla con la anuencia de la secretaría de la Cámara. Este miércoles, además, expuso en la instancia el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, quien hizo un mea culpa por los errores del Poder Judicial: “No hemos tenido un buen comportamiento”.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    10 DICIEMBRE 2025 VOTACION EN LA COMISION INVESTIGADORA ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA DIEGO SIMPERTIGUE. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En una acción inusual y a ojos de algunos legisladores completamente irregular, la Cámara de Diputados decidió echar pie atrás y anular la votación que tuvo la comisión revisora de la acusación constitucional al juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

    ¿La razón? La falta de un antecedente que querían tener a la vista los diputados integrantes de la comisión y que, inicialmente, no habría llegado en el plazo que dictaminaron.

    Se trataba de una prueba (comprobantes de transferencias y depósitos) que según la defensa del magistrado acreditaban que Simpertigue no fue invitado por los abogados del consorcio Belaz-Movitec a un crucero.

    Sin embargo, en un error que se le atribuyó al secretario de la instancia, Roberto Fuentes, el documento sí llegó en tiempo y forma, pero el funcionario no lo informó a la presidenta de la comisión, Maite Orsini (FA).

    El problema es que sin esa prueba, la comisión procedió a la votación y por 4 votos a favor -de manera unánime- se decidió recomendar a la sala la aprobación del libelo.

    No obstante, luego de que Orsini corroborara que el antecedente había llegado, en una decisión que aparentemente no fue consultada con los otros miembros de la instancia revisora, resolvió que se repetiría la votación este jueves. Con ello, se dejó sin efecto la sesión de sala de la Cámara para votar la acusación y esa citación quedó pospuesta para el próximo lunes.

    A pesar de que la determinación contaba con la anuencia de la secretaría de la Cámara, esta situación causó extrañeza, ya que introduce un procedimiento que sería irregular, a juicio de juristas consultados, y levantó suspicacias de que pueda cambiar el desenlace de la votación final de la acusación en la sala.

    En un punto de prensa, Orsini -flanqueada por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, y por el secretario de la comisión- sostuvo: “Tengo que volver a ponderar mi decisión, quiero escuchar al abogado de la defensa, que aclare los documentos que envió”.

    “Si bien puede o no cambiar mi voto, creo que sí es muy importante tenerlo a la vista a la hora de votar, porque es bastante más grave una conducta que la otra”, añadió la diputada.

    “Los antecedentes parecieran señalar que el ministro costeó con sus recursos el pago de ambos cruceros. Y también hay cartolas de la esposa del ministro, donde se ven distintos cobros, entre ellos, dos a la empresa Latam de un monto de USD 1.200 cada uno. Y otros pagos de hoteles en el mediterráneo”, explicó Orsini.

    Y remató: “Eventualmente podría, para algunos parlamentarios, no configurarse la causa de los nuevos abandonos”.

    Raro

    Tras la decisión, el diputado Daniel Manouchehri (PS), impulsor del libelo, señaló a 24 Horas que el pago realizado por Simpertigue para asistir a los cruceros “no es un argumento contundente para la acusación constitucional”.

    “Jamás ha estado en cuestión quién pagó el pasaje, al contrario (...) en este caso lo que él está diciendo es que habría devuelto el dinero con el cual le compraron, estos mismos abogados, el pasaje”, relevó.

    Por esto, señaló, “creemos que no es un argumento que cambie la decisión”.

    Respecto de la decisión de volver a votar, Manouchehri sostuvo que “me parece raro todo esto. Una situación que normalmente ya está zanjada por la Cámara de Diputados, no obstante sucedan estos problemas administrativos, yo no había visto que se hiciera una revisión nuevamente”.

    Silva y juez Carroza

    En la primera sesión que tuvo la comisión este martes, comparecieron el juez de la Corte Suprema, Mario Carroza, y el exintegrante de este mismo tribunal, Guillermo Silva.

    Frente a los diputados, abordó cómo los jueces aplican las inhabilidades.

    “Si estoy afiliado a Colmena, no entro a causas de Colmena; si tengo cuenta corriente en el BCI, hago inhabilidades al BCI, pero con abogados es muy raro que uno haga inhabilidades”, afirmó Silva.

    Más adelante, remarcó que “la imparcialidad es esencial en un juez”. Si es que algún juez no goza de esa característica, agregó Silva, “no puede ser juez”.

    Carroza, por su parte, luego de la comisión, ofreció un punto de prensa donde hizo un mea culpa.

    “Es lamentable que tengamos que vernos envueltos en estas situaciones. No hemos tenido un buen comportamiento”, señaló el integrante de la Suprema.

    Y agregó que “la fiscalización de parte del Congreso es la correcta. Ellos tienen que realizar su labor y nosotros la nuestra”.

    En esa línea, Carroza sostuvo que “en definitiva, no se trata de un buen comportamiento, se trata de qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros en el comportamiento. La ciudadanía espera que haya un juez imparcial, objetivo, independiente y ese juez que tenga esas características y estas condiciones, es el juez que nos juzgue a nosotros”.

    Más sobre:PolíticaCongresoAcusación ConstitucionalDiego Simpértegui

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    Lo más leído

    1.
    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    Jara publica comprobante de pago de deuda de TAG y acusa que documento “falso” provino de la Municipalidad de Santiago

    2.
    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    María Corina Machado: el enredo que se abrió en el comando de Jara a cuatro días del balotaje

    3.
    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    Presidencia llama a comandos de Kast y Jara para coordinar gestos de Boric con el candidato vencedor

    4.
    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    5.
    Discusión inmediata: La Moneda activa fast track para que nueva Ley Antidíscolos rija antes del próximo gobierno

    Discusión inmediata: La Moneda activa fast track para que nueva Ley Antidíscolos rija antes del próximo gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago
    Chile

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado
    Negocios

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC
    El Deportivo

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC

    Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

    En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales
    Mundo

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    EE.UU. planea revisar el historial de cinco años en redes sociales de viajeros con visa waiver para entrar al país

    Trump dice que no le “gustaría” que arrestaran a María Corina Machado en su intento por acudir a Oslo

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio