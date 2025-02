En medio de factor Bachelet: secretario del FA reitera llamado a realizar primarias en el oficialismo

De cara a las presidenciales, el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Couble, señaló que hay que analizar la idea de no realizar primarias en una eventual candidatura de Michelle Bachelet, sin embargo, reiteró que el mejor mecanismo es la medición entre las cartas oficialistas.

“Hay que ir leyendo el escenario, cómo se va dando en el día a día, pero creo que las primarias son un buen mecanismo, democrático abierto a la ciudadanía y me parece un mecanismo valioso”, aseguró.

En esa línea, señaló: “Nosotros hemos definido que vamos por primarias amplias y efectivamente estamos por llevar un candidato propio y en eso es en lo que estamos trabajando. Las definiciones respecto a la expresidenta dependen de otros partidos y dependen de ella, por lo tanto nosotros trabajamos en lo que nuestro comité central ha mandatado”.

El integrante de la directiva del FA también destacó la idea de Jaime Mulet sobre realizar primarias, pese al factor Bachelet: “Me parece que la mejor opción es una primaria amplia del oficialismo, así lo ha definido nuestro partido. Creo que tenemos muchas coincidencias y nos permitiría enfrentar una primera vuelta de manera más unida, con propuestas que representen a todo el oficialismo y por eso también se está haciendo un trabajo programático importante desde cada uno de los partidos, pero también en conjunto y porque creo que es importante como también enfrentemos a la derecha de manera la más unitariamente posible”.

El factor Bachelet ya había sido abordado por la timonel del FA, Constanza Martínez, quien no descartó la posibilidad de apoyar una eventual candidatura de la exmandataria.

En conversación con Radio Infinita la semana pasada respondió que “hemos buscado ponernos en todos los escenarios posibles, y dentro de eso, sin duda que vamos a tener la apertura táctica para ir evaluando”.

“Vamos a proponer una candidatura, y eso va a tener una discusión al interior de nuestro partido, y también con la alianza. Hoy día soy representante de un partido que es muy diverso, vamos a tener un comité central el 15 de marzo para delinear cuáles son esos marcos de acción. Yo no me cierro a ningún escenario, pero creo que hoy día las definiciones que hemos tenido son claras; tener nuestra candidatura propia, participar de una alianza amplia del progresismo que no tenga exclusiones”, añadió.