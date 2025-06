Nerviosismo se toma mesa del PPD: apuntan a jefa de campaña de Tohá por avance de Jara

La mañana del 8 de mayo, Carolina Tohá, la candidata presidencial del Socialismo Democrático, presentó a su “comité ejecutivo”, la máxima instancia de toma de decisiones de su comando, de cara a la primaria de fines de este mes. A la cabeza del equipo está Pía Mundaca, como jefa de la campaña, a quien la exministra destacó.

“Ella ha sido todo este tiempo el motor de lo que se ha ido armando y va a seguirlo siendo en la etapa que viene, pero ahora reforzada y apoyada por este comité ejecutivo que estamos presentando”, dijo Tohá en esa ocasión.

Desde ese momento, el nombre de Mundaca (independiente, exmilitante de la DC) fue cuestionado al interior de los partidos del Socialismo Democrático. Según sinceran, por su falta de experiencia en campaña. A casi una semana de la primaria, y cuando la amenaza de Jeannette Jara (Partido Comunista) se ha hecho más latente que nunca, las críticas se han acrecentado.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Ayer a las 18.30 horas, sesionó la mesa PPD, el partido en que Tohá milita. En esa instancia, la senadora Loreto Carvajal, quien es una de las vicepresidentes de la colectividad, hizo una abierta crítica a la exdemocratacristiana.

22/07/2024 COMISION MINERIA, EN LA FOTO, LORETO CARVAJAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Según cuentan tres de los presentes, Carvajal planteó que si bien la candidata es potente y sabe responder, la campaña carece de una estrategia y de acentos comunicacionales claros.

Parte de eso, argumentó, es que recién ayer, a través de una minuta, se les instruyó a los voceros del comando que deben dejar de responder a Gonzalo Winter, el candidato del Frente Amplio, y concentrar esfuerzos en contrarrestar el avance de Jara, la carta comunista. Según planteó, esta definición llegó muy tarde.

La senadora Carvajal, además, puso sobre la mesa un episodio que, según dijo, le hizo tener una opinión crítica de la jefa de campaña.

Según contó a los demás presentes, en el almuerzo que ella y el senador Juan Luis Castro (PS) organizaron para Tohá en el Congreso, al que asistieron parlamentarios de los cuatro partidos del Socialismo Democrático, ella le preguntó a Mundaca de qué forma los diputados y senadores podían aportar a la campaña en sus respectivos distritos y circunscripciones. “Entren a la página”, les habría respondido ella, en referencia al sitio web de la candidatura. Algo que molestó profundamente a la vicepresidenta PPD.

Valparaiso, 4 de junio 2025 La candidata presidencial, Carolina Toha, se reune con parlamentarios en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Sin embargo, otros de los asistentes en ese almuerzo señalan que ese intercambio que Carvajal narró no ocurrió. Desde el comando de Tohá, además, puntualizan que en la página web de la candidatura no hay actividades, por lo que no tendría sentido instar a entrar al sitio para participar de la campaña.

La opinión de Carvajal, sin embargo, no es aislada en el PPD. Otros militantes, incluso integrantes de la comisión política, sinceran que son críticos del trabajo de Mundaca en el comando.

Desde el equipo de Tohá, sin embargo, destacan que se han esforzado por tender puentes con el PPD y el resto del Socialismo Democrático. De hecho, dos militantes del partido han sido parte del comando desde un inicio: Óscar Santelices y el exministro Álvaro García. Ambos participaron de la reunión de mesa del lunes.

15 DE MAYO L 2025 ALVARO GARCIA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

En la misma reunión, otros de los dirigentes marcaron diferencias con la postura de Carvajal y plantearon que los problemas de campaña de Tohá no dependen de Mundaca. Entre ellos, el secretario general del PPD, José Toro.

En el partido, según reconocen algunos dirigentes, son conscientes de que el Socialismo Democrático no se ha logrado movilizar por Tohá como habrían esperado y que ese es uno de los grandes motivos que permitió el avance de Jara.

La desmotivación con respecto a la campaña es algo aceptado en el Partido Socialista (PS), colectividad desde la que enfatizan que la militancia no aceptó fácilmente respaldar a una militante PPD en lugar de una carta socialista.