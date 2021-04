Ena Von Baer, senadora UDI: “La Moneda ha perdido el norte y la estrategia política”

No es su estilo cuestionar al gobierno en público, pero dice que la situación no da para más. Ante la crisis en que entró el Ejecutivo a raíz del proyecto del tercer retiro previsional que impulsó la oposición y la decisión de presentar uno propio, la senadora UDI Ena Von Baer, dice que La Moneda desde el inicio de su mandato no tiene una estrategia política clara y que siempre termina cediendo ante el populismo.

“Negociamos con la oposición para un acuerdo que permitía que se hiciera un retiro, pero que se fuera al TC para frenar la política de saltarse la Constitución (…). Se suponía que aquí había una estrategia política que iba a ser permanente de diálogo con la oposición, pero también se perdió”, asegura.

El gobierno decidió presentar un proyecto propio de tercer retiro cuando la postura fue que no lo harían. ¿Qué le parece esta decisión?

La Moneda no tiene una estrategia política consistente, termina cediendo siempre ante el populismo. Y eso ha ocurrido hace bastante, desde el principio del gobierno. Y quiero poner dos ejemplos. Frente al estallido social se suponía que íbamos a partir con una reforma constitucional y terminamos con una convención constituyente. Frente a la pandemia nosotros planteamos desde un principio que no debíamos focalizar las ayudas sociales y terminamos profundizando la crisis del sistema de pensiones.

¿A quién le atribuye este problema?

Esto es un problema desde el principio. El gobierno asumió y nosotros hicimos campaña con tres grandes desafíos. Red de protección de la clase media, porque teníamos un diagnóstico común de que el desafío era tenderle una mano a la clase media; el segundo gran desafío era la reforma a las pensiones porque entendíamos de que uno de los grandes problemas de este país eran las bajas pensiones que tenemos; y, tercero, era el desafío del orden público y específicamente en La Araucanía y Macrozona Sur. Y esa era la estrategia política del gobierno y lo que íbamos a seguir. Pero en el primer y segundo año, los primeros dos desafíos no fueron prioridad legislativa, ni tampoco política. Y el estallido social, desde mi punto de vista, es un profundo malestar de las clases medias que el gobierno no le supo dar una respuesta durante los dos primeros años de gobierno.

Pero si esto viene del principio, ha habido varios equipos ministeriales que han ido cambiando, ¿cree que es un problema de conducción del Presidente?

El cómo se toman las decisiones dentro de La Moneda, no lo sé. Y yo he sido leal con el gobierno y con el Presidente porque creo que es muy relevante apoyar la gestión de gobierno, pero veo que consistentemente La Moneda ha perdido el norte y la estrategia política que se ha definido y cambia de camino a cada rato, por lo tanto, terminamos siempre cediendo. Y creo que hay que decirlo porque hay que enmendar el rumbo.

¿Y a qué atribuye la pérdida de la estrategia?

El gobierno en algún minuto perdió la conexión con el Chile real, que lo que busca y quiere es una solución para los dolores de la clase media. Esto es algo que dijimos durante la campaña y que impulsó la UDI.

Hay analistas políticos que atribuyen esto al estilo de liderazgo del Presidente, que muchas veces toma las decisiones en solitario. ¿Comparte eso?

Lo que está ocurriendo en La Moneda es una desconexión muy profunda con el Chile de todos los días (...). Lo quiero graficar en lo siguiente: en las ayudas, nosotros desde la UDI, que uno podría decir somos los más ortodoxos, dijimos desde un principio que se debía implementar una ayuda de protección social durante la pandemia y el gobierno insistió en focalizar y esto terminó afectando que las ayudas sociales del gobierno, que son más grandes que en otras partes del mundo, fueran sentidas realmente por la gente.

¿Cree que las ayudas han sido insuficientes?

Cuando uno mira los números globales, que es lo que siempre plantea el gobierno, han sido importantes, el punto es cómo han llegado a cada familiar. Y ahí es donde ha faltado sensibilidad, ha faltado ponerse en el lugar del otro. La estrategia de implementación muchas veces termina siendo absurda.

¿Es el Presidente quien no quiere ceder?

Nosotros hablamos con los ministros, con el Presidente, pero no nos escuchan. Cuando fue la crisis del estallido social, se llegó al acuerdo constitucional. En ese minuto, existía espacio para llegar a un acuerdo de gobernabilidad con la oposición para los dos años de gobierno y esa estrategia no se mantuvo y se perdió en el camino. Cuando llegó la pandemia se llegó al acuerdo con el fondo Covid (...). Para el segundo retiro del 10%, con el entonces ministro Briones, negociamos con la oposición para un acuerdo que permitía que se hiciera un retiro, pero que se fuera al TC para frenar la política de saltarse la Constitución y para eso existía nuevamente el espacio de generar un acuerdo de gobernabilidad dentro de la oposición, y dentro de ese acuerdo estaba también la reforma a las pensiones. Se suponía que aquí había una estrategia política que iba a ser permanente de diálogo con la oposición, pero también se perdió. Y luego estamos hoy en la misma situación que es una verdadera copia de lo que ocurrió y nuevamente La Moneda está, en último minuto, en una crisis cediendo ante el populismo.

¿Hay, entonces, incapacidad o debilidad política del gobierno?

Falta consistencia política.

¿Y usted va a respaldar el proyecto del gobierno?

Quiero primero saber si La Moneda definió una estrategia y si es que será consistente y permanente (…). Si el gobierno no hace una estrategia política real, vamos a estar en tres meses más con el mismo problema. Espero que en tres meses más no estemos con el mismo problema.

La oposición pide para negociar que el gobierno retire el requerimiento ante el TC, en la UDI han sido de los más duros en que no lo haga.

A la altura en que estamos hay que defender la institucionalidad. Ahora, esto tenía solución en enero, en junio y en octubre, y estoy retrocediendo en el reloj. Se pudo llegar a acuerdos y el gobierno perdió la brújula.