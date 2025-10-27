Encuesta CEP: aprobación a gestión del Presidente Boric sube a un 28% y rechazo baja a un 62%

Según la nueva edición del Estudio Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos -conocida como encuesta CEP-, la evaluación a la gestión del Presidente Gabriel Boric mostró un aumento considerable en su aprobación, así como una baja en el rechazo a la misma.

El estudio, realizado entre el 22 de septiembre y el 17 de octubre 2025, fue aplicado en terreno a 1.217 personas en 100 comunas del país. El nivel de respuesta fue de un 64,2% en relación a la muestra original de 1.897. ciudadanos.

De acuerdo a los datos de esta nueva encuesta CEP, un 28% de los chilenos aprueba la forma en que Boric está llevando adelante su gobierno, mientras que un 62% la rechaza.

Ambos indicadores se movieron varios puntos respecto al pasado sondeo de opinión que tuvo lugar en julio de este año, en la cual la evaluación a la conducción de Boric marcó un 23% a favor y un 66% en contra. Es decir, hubo movimientos estadísticamente más significativos en la aprobación, que subió 5 puntos porcentuales.

En tanto, en el ítem de evaluación de personajes políticos, el Presidente Boric también aumentó los niveles positivos que registró en la CEP pasada. Si en esta encuesta un 28% ponderó positivamente su imagen pública y 50% de forma negativa, en el sondeo anterior fue 23% y 51% respectivamente.

La recolección de datos se hizo a través de entrevistas cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado. Además, estima que el error muestral está en ± 3,1% considerando, varianza máxima, un nivel de confianza 95% y un efecto del diseño estimado de 1,2.