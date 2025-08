“Entregó a las regiones a la corrupción”: la dura embestida de Kast a Boric en seminario sobre descentralización en Biobío

Una dura embestida contra el Presidente Gabriel Boric fue la que realizó este lunes el candidato presidencial republicano, José Antonio Kast.

Esto, en el marco de su participación en el Biobío del “Conversatorio por la Descentralización”, en el marco de la “Cumbre de las Regiones”, que también contó con la asistencia de Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile) y Evelyn Matthei (Chile Vamos).

“Este es un espacio que siempre debiera ser un espacio donde se ratifique lo que es la descentralización, la autonomía y el respeto por el poder local. Pero hoy también, debemos decirlo con fuerza y con claridad, se ha convertido esta instancia, no esta instancia de debate, sino el tema de los gobiernos regionales, en un reflejo de un fracaso político, institucional y en algunos casos ético ”, dijo.

Kast recordó que “hace cuatro años, no en este mismo lugar, al otro lado del río, si no me equivoco, el entonces candidato presidencial Gabriel Boric habló y se presentó ante ustedes. Habló con un tono solemne sobre lo que era la descentralización. Y prometió terminar con la descentralización. Anunció, entre aplausos, que eliminaría a los delegados presidenciales”.

Y luego continuó: “(Boric) auguró también que las regiones tendrían poder, recursos y libertad. Hoy, a meses de terminar su mandato, la pregunta al presidente Gabriel Boric es inevitable. ¿Dónde están esas promesas? ¿Qué quedó de ellas? De ese discurso grandilocuente de hace cuatro años. La respuesta es muy clara: quedó en nada. Solo palabras vacías, promesas rotas y una larga lista de retrocesos“.