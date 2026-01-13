SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Equipo de Kast intenta desdramatizar portazo de Perú a corredor humanitario

    Tras los dichos del presidente peruano, José Jerí, en los que descartó la propuesta del líder republicano, su vocera, Mara Sedini, recalcó que no es un "fracaso" y aseguró que tienen "una lista de medidas" para seguir avanzando con la agenda contra la inmigración irregular.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Helen Mora
    Santiago, 5 de enero 2026. Jose Antonio Kast asiste al Tricel para ser proclamado oficialmente como Presidente electo. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    Minutos antes de retirarse de “La Moneda chica”, el lunes, cerca de las 20 horas, José Antonio Kast recibió la noticia: el presidente de Perú, José Jerí, aseguró que la propuesta para un corredor humanitario para que los inmigrantes venezolanos retornen a su país está descartada. Así, recibió un portazo a una de sus medidas emblemáticas.

    Y es que desde que salió electo, Kast ha dedicado parte importante de su agenda a la posibilidad de implementar esa propuesta para enfrentar la crisis migratoria, convirtiéndose en el foco de sus viajes a Ecuador y Perú.

    De hecho, fue justamente en el marco de visita a este último país donde, entre otra cosas, aprovechó de plantear la medida y adelantar las coordinaciones en materia migratoria.

    “Solo podríamos tener un acuerdo cuando yo tenga un cargo oficialmente asignado por la Constitución, cuando yo jure”, dijo, en ese entonces, consultado sobre un eventual respaldo de Perú al corredor.

    Esa medida está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder poner, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país", dijo el mandatario peruano este lunes en entrevista con CNN en Español.

    De esta forma, las declaraciones de Jerí cerraron totalmente la puerta a la propuesta, lo que entre algunos republicanos —reconocen— podría dificultar su ejecución, sobre todo considerando que Perú es uno de los países con los que Chile comparte frontera y por donde ingresan una parte importante de los inmigrantes irregulares.

    Aún así, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) salieron a desdramatizar el portazo de Perú. Esto, en medio de las críticas del oficialismo por lo que calificaron como la primera derrota de Kast.

    “El presidente electo ha sido claro que la migración irregular es una prioridad para su gobierno. Se han generado distintas medidas, muchas de ellas que se van a implementar en los primeros días y otras en los próximos cuatro años con el objetivo de volver a regularizar y encaminar a Chile en lo que tiene que ver con la migración clara, regular y al mismo tiempo la relación entre los países que también han sido golpeados por esta ola migratoria”, dijo la vocera de la OPE, Mara Sedini.

    En esa línea, descartó que fuera un “fracaso” y agregó que “las declaraciones del presidente de Perú no nos desvían de esa agenda, seguimos orientados en las distintas y profundas medidas que se van a implementar a partir del 11 de marzo y las conversaciones siguen siendo preliminares, pero a partir de las próximas semanas, también de los próximos meses, se van a profundizar relaciones con los distintos mandatarios, se van a llevar propuestas y se seguirá conversando respecto a esta prioridad”.

    “Hay una lista de medidas que es bastante amplia, el corredor humanitario es solo una de ellas”, reiteró.

    Entre ellas, en el entorno de Kast destacan algunas que están consideradas en el plan Desafío 90, entregado, el viernes pasado, por Bernardo Fontaine al presidente electo, como el proyecto que busca tipificar el ingreso irregular como delito, junto con la implementación de la primera fase del Plan Escuro Fronterizo.

    Parlamentarios republicanos también salieron a blindar la propuesta. “Perú tiene tanto interés como Chile en que se pueda resolver la crisis migratoria (...). José Antonio Kast lo ha dicho desde un comienzo: esto no va a ser fácil. Imaginarse que a la primera conversación íbamos a tener soluciones definitivas era un poco ingenuo”, dijo el diputado Luis Sánchez, en entrevista con CNN.

    En Chile Vamos, en tanto, también recalcaron que si bien es una medida clave, se puede avanzar con otras propuestas mientras se siguen desarrollando las conversaciones con otros países de la región para implementar un corredor.

    La diputada de RN, Ximena Ossandón, por ejemplo, afirmó que todo lo que se haga para enfrentar la inmigración “me parece bien, ojalá resulte. Pero otra cosa es conquistarla. Es muy importante saber la opinión de todos los demás países, de los presidentes, porque estos corredores humanitarios tienen consecuencias”.

    Su par Andrés Longton (RN), en tanto, afirmó que “ahora que no está el dictador (Nicolás) Maduro en Venezuela se abren muchas más puertas desde el punto de vista de que el retorno sea por otros medios que no sea un corredor humanitario”, por lo que llamó a tener otras opciones en consideración.

    El tema, en todo caso, preocupa al sector, sobre todo porque durante la campaña, Kast se comprometió a expulsar a todos los inmigrantes ilegales del país, lo que -reconocen- generó altas expectativas sobre su manejo en la crisis.

