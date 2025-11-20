Equipos de seguridad de Kast y Matthei se reúnen de cara al balotaje: también participó el secretario general de Demócratas

La mañana de este jueves se realizó una reunión entre los equipos de seguridad de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. A la cita, que se llevó a cabo en la sede del Partido Republicano, también estaba citado el grupo de asesores de Johannes Kaiser, pero debido a problemas de agenda, no pudo participar.

Tras el encuentro, el exgeneral y ahora senador electo, Cristián Vial, entregó un breve balance de lo conversado.

“El motivo de este punto es dar a conocer a la opinión pública una reunión importante que se gesta en el contexto de campaña que estamos viviendo de todo el sector para abordar el tema de seguridad, la prioridad y lo que aflige a nuestro país”, señaló.

“Hemos compartido un diagnóstico, sin duda, que en eso coincidimos 100% en esta crisis de seguridad que atemoriza a la ciudadanía, que no permite ni siquiera ejercer los derechos individuales más básicos como es hacer uso del espacio público, y que está transformando no solo nuestra cultura, sino que nuestra forma de convivencia social a Chile”, agregó.

Luego destacó: “La señal es fuerte, es clara, la unidad en el sector para hacer frente a estos fenómenos (...) porque los enemigos de Chile son los criminales”.

Minutos después, el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, que fue parte del equipo de seguridad de Matthei, aseveró: “Yo no soy integrante de Chile Vamos, estoy aquí de título personal porque mi partido ha dicho no al comunismo, no a la continuidad de un mal gobierno, y en cuanto al apoyo a José Antonio Kast, lo ha dejado, por ahora por lo menos, a criterio de cada dirigente y cada militante”.

“La reunión de hoy fue en el ámbito de seguridad que es la primera urgencia y prioridad de los chilenos, con determinación política, con un plan técnico muy sólido que vamos a construir, a enriquecer todos los partidos y personas que hemos venido a colaborar”, añadió.

Por su parte, el también senador electo Rodolfo Carter sostuvo: “Yo que me he caracterizado por ser muy duro con Chile Vamos, yo le quiero agradecer particularmente la nobleza, el coraje y por sobre todo el prototipo de los hombres y mujeres que hoy día nos acompañan. Porque definitivamente esta vez no se trata sólo de elegir un presidente, se trata de recuperar Chile”.