Equipos de seguridad de Kast y Matthei se reúnen de cara al balotaje: también participó el secretario general de Demócratas
Carlos Maldonado aseveró que “yo no soy integrante de Chile Vamos, estoy aquí de título personal porque mi partido ha dicho no al comunismo, no a la continuidad de un mal gobierno".
La mañana de este jueves se realizó una reunión entre los equipos de seguridad de José Antonio Kast y Evelyn Matthei. A la cita, que se llevó a cabo en la sede del Partido Republicano, también estaba citado el grupo de asesores de Johannes Kaiser, pero debido a problemas de agenda, no pudo participar.
Tras el encuentro, el exgeneral y ahora senador electo, Cristián Vial, entregó un breve balance de lo conversado.
“El motivo de este punto es dar a conocer a la opinión pública una reunión importante que se gesta en el contexto de campaña que estamos viviendo de todo el sector para abordar el tema de seguridad, la prioridad y lo que aflige a nuestro país”, señaló.
“Hemos compartido un diagnóstico, sin duda, que en eso coincidimos 100% en esta crisis de seguridad que atemoriza a la ciudadanía, que no permite ni siquiera ejercer los derechos individuales más básicos como es hacer uso del espacio público, y que está transformando no solo nuestra cultura, sino que nuestra forma de convivencia social a Chile”, agregó.
Luego destacó: “La señal es fuerte, es clara, la unidad en el sector para hacer frente a estos fenómenos (...) porque los enemigos de Chile son los criminales”.
Minutos después, el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, que fue parte del equipo de seguridad de Matthei, aseveró: “Yo no soy integrante de Chile Vamos, estoy aquí de título personal porque mi partido ha dicho no al comunismo, no a la continuidad de un mal gobierno, y en cuanto al apoyo a José Antonio Kast, lo ha dejado, por ahora por lo menos, a criterio de cada dirigente y cada militante”.
“La reunión de hoy fue en el ámbito de seguridad que es la primera urgencia y prioridad de los chilenos, con determinación política, con un plan técnico muy sólido que vamos a construir, a enriquecer todos los partidos y personas que hemos venido a colaborar”, añadió.
Por su parte, el también senador electo Rodolfo Carter sostuvo: “Yo que me he caracterizado por ser muy duro con Chile Vamos, yo le quiero agradecer particularmente la nobleza, el coraje y por sobre todo el prototipo de los hombres y mujeres que hoy día nos acompañan. Porque definitivamente esta vez no se trata sólo de elegir un presidente, se trata de recuperar Chile”.
Lo Último
Lo más leído
2.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.