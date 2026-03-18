Ernesto Ottone: “Si le entregas tareas del día a día al Segundo Piso se puede confundir con los ministerios”

¿Cómo ha visto la instalación del gobierno?

El gobierno se trata de instalar a toda velocidad y le tengo un poco de distancia a eso, por la experiencia. Esto de la emergencia es un concepto corto, porque emergencia significa que vas a resolver un problema ya. Puedes actuar rápido, pero en el gobierno no vas a resolver ningún problema ya, salvo que sea una catástrofe. Están tratando de generar esta sensación, con algún apoyo y algún éxito. La imagen en Arica, de la zanja, es potente y, además, no tiene lío internacional. Perú ha dicho que lo comprende; Bolivia está en buena. Creo que ha sido ganancia neta. Ahora, hay que ver qué pasa con eso más tarde. Si partes como caballo de carrera después puede que empiecen a pasar problemas. Entonces el tema de emergencia no me gusta como concepto.

¿Ve riesgo de fatiga?

Claro. No puedes andar a 200 kilómetros por hora todo el tiempo. No te lo permite el hecho de que gobernar es muchas cosas al mismo tiempo (...) No digo que haya que parar el ritmo, digo que hay que hacerlo con un sentido más de largo plazo.

¿Se puede enfrentar la emergencia con estrechez fiscal?

Es complicado. Tienes una estrechez fiscal que cómo la vas a superar. Pareciera que simplemente tratar de reducir los gastos públicos tiene un límite. Ese límite no se sabe cuál es, porque estamos en un mundo complejo. Tenemos una guerra donde es evidente que hubo un error estratégico de Trump en Irán y va para largo (...) No tenemos un mundo como teníamos donde Chile podía tener un crecimiento rápido por vía de la exportación. Si el mercado global está malo y Chile no va a tener sus formas de crecimiento normales y has hecho reducción de gasto y estás más bien preocupado de ver los abusos que hubo en las medidas de beneficio social, eso comienza a generar la imagen en la oposición de que estás recortando beneficios y entras en una mezcla corrosiva donde puedes ir generando un adelgazamiento de tu base de gobierno. Me gustaría ver una situación de más serenidad y de elegir las batallas.

¿Qué tipo de relato se ha instalado en esta semana de gobierno?

Yo veo que volvemos al relato del “Chile se cae a pedazos” y cuando tú dices “es que Chile se estaba cayendo a pedazos y yo soy el salvador” es muy peligroso, a los gobiernos los termina golpeando. La gente vivía dificultades, no quería al gobierno de Boric, por algo hubo un triunfo tan grande de Kast, pero tampoco tenía la sensación de vivir en el infierno. Si tú partes diciendo eso, te dura un tiempo, pero al final te dicen: ahora que está usted, ¿qué está haciendo?

¿Cómo ha visto el funcionamiento del Segundo Piso de Kast, con este doble rol (Alejandro Irarrázaval como jefe de asesores y Cristián Valenzuela como director estratégico de Comunicaciones y Contenidos)?

Todavía no lo veo muy prefigurado. Lo más importante para un Segundo Piso, y esa fue la experiencia que tuvimos nosotros, y la que hubo en Piñera, los segundos pisos tienen que ser muy poco nombrados. Puede haber muchas especulaciones sobre el Segundo Piso, pero si tú le entregas tareas prácticas, del día a día, que se puede confundir con los ministerios, con el gobierno de primera línea, eso va hacia un enredo, porque va hacia una lucha de poder. Lo principal de un Segundo Piso es que actúe para el Presidente y su valor es lo que el Presidente haga. Si el Presidente no se equivoca, tienes un buen Segundo Piso; si se equivoca, tienes un mal Segundo Piso, pero no te puedes meter en la rosca general de todos los días (...) No eres parte de la parafernalia del gobierno.

El lunes vimos en la reunión con los ministros a Irarrázaval. ¿Debiera restarse de eso?

No sé, depende del estilo de cada presidente. El nuestro era un presidente muy apegado al funcionamiento de las instituciones, pero a la vez muy renovador en generar un Segundo Piso pensante. Nuestro rol era muy fuerte, pero era un rol que no se confundía con una reunión de gabinete.

¿Qué otros aspectos se deberían considerar en esta instalación de Kast?

Creo que lo central es que en él predomine el pragmatismo y a eso yo le tengo miedo, por su pensamiento, por sus convicciones más profundas, la tentación mesiánica, propia de su club. (Javier) Milei, son todos mesías, que vienen a cambiar el mundo y qué sé yo. Entonces, tú lo puedes entender eso en un país que se está cayendo a pedazos naturalmente, pero no en Chile.

Hablaba de un posible adelgazamiento de la base de apoyo del gobierno. ¿Dónde ve que van a comenzar anticipadamente la dieta? ¿Con los libertarios?

Buenos, los libertarios ya están a dieta, en el sentido de que les entregan confianzas limitadas. El Mesías no es él, el Mesías soy yo, dice Kaiser y, por lo tanto, esto va a ser un entremés, un aperitivo de lo que tiene que ser el Chile que yo sueño. Creo que se van a empezar a producir problemas entre quienes tienen culturas diferentes.

¿Chile Vamos?

Chile vamos, por supuesto. Porque Chile Vamos tiene una larga experiencia, tiene dos gobiernos en el cuerpo. Naturalmente eso en algún momento va a pasar la cuenta, porque se suben de manera distinta al caballo.

¿Cuánto hay que esperar para conocer la hoja de ruta?

Queda tiempo. Los primeros meses de gobierno son meses alterados por el apuro y por las novedades (...) Maquiavelo planteaba “la fortuna”: un príncipe puede ser un príncipe muy inteligente y muy bueno, pero la fortuna le puede pasar la cuenta.

O jugar a favor

O jugar a favor. Y aquí yo no veo nada a favor. Tienes un presidente Trump que es tu aliado, se supone, que te trata de manera desconsiderada. En general a todos, no al Presidente. Tienes un país con un comercio muy diversificado, que ha sido esa la fuerza que le ha permitido que le vaya bien en la globalización y que sea resiliente cuando ha habido problemas y hoy día te ponen problemas con China. Con China tenemos un comercio demasiado grande. Renunciar, aunque sea a pedazos de eso, es imposible. Va a ser muy importante cómo se baje el gobierno en lo internacional, cómo lleva buenas relaciones con China, con Europa y con Trump.