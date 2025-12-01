“Es legítimo, pero aún nos quedan días para ganarse los votos trabajando”: Kast por resultados de consulta digital del PDG

En un nuevo punto de prensa realizado en su comando este lunes, el candidato presidencial José Antonio Kast (republicano) abordó los resultados de la encuesta digital del Partido de la Gente (PDG) sobre su postura para el balotaje, y respondió la arremetida que su contendora Jeannette Jara (PC) lanzó en su contra en la franja televisiva emitida ayer domingo.

En concreto, los militantes del PDG -colectividad de Franco Parisi, el tercer excandidato más votado en primera vuelta-, se inclinaron por anular el 14 de diciembre. Kast tuvo un 20% de respaldo y Jara un 2%.

En ese cuadro, el republicano señaló: “Yo valoro el estilo que tiene el Partido de la Gente, que en algunas cosas ha sido bastante innovador. Hicieron la primera consulta interna de voto masivo, democrático. Están incursionando en esa experiencia. Cada uno tiene la manera de enfocarlo”.

“Creo que es muy legítimo que se haga una consulta interna a los militantes y que ellos tomen una decisión, pero yo creo que si bien van a aumentar los votos nulos y blancos, porque es evidente, porque hay muchas personas que no me conocen a mí, tienen una mirada de la política diciendo ‘mira, los mismos de siempre (...) ya se pusieron de acuerdo los políticos de nuevo’. Se están equivocando, porque esto va a ser muy distinto a lo que ustedes han visto ante, pero las personas se van a demorar en darse cuenta”, continuó.

“Por tanto, es legítimo que el partido haga una consulta. Es legítimo que cada uno que está ahí exprese su opinión, pero aún nos quedan días para lograr la primera señal que nos dio el liderazgo del PDG, que era salir a la calle y ganarse los votos trabajando. Ustedes pueden ver que todos los que estamos acá trabajamos incansablemente en estos 15 días, estamos todos un poquito más cansados. Hemos dormido menos”, aseguró.

Kast responde franja de Jara

La candidata del oficialismo y la DC ocupó varios de los cinco minutos de su mitad de la franja electoral en aludir directamente a su oponente en las urnas, con tono confrontacional.

En la partida se ven extractos de una antigua entrevista al aspirante republicano en la denominada Franja Real de Kast , donde se recalca su deseo en esa época de indultar a los presos de Punta Peuco y negarse a la educación gratuita para todos.

Luego, un joven plantea: “A mi abuelo Sergio lo asesinó Miguel Krassnoff. El mismo que está acusado de secuestros, torturas, homicidios calificados, desaparición forzada, sustracción de menores, asociación ilícita, entre otros (...) Este asesino fue condenado a más de mil años de cárcel. Y Kast lo va a visitar. Y si gana lo quiere indultar”.

Así las cosas, en su punto de prensa Kast fue consultado directamente sobre si quiere indultar a los presos de Punta Peuco.

“Ella ha dicho que yo voy a terminar con la PGU. ¿Tengo que aclararlo? Ella ha dicho que quiero terminar con los años de servicio. Bueno, que siga planteando lo que ella cree, y nosotros vamos a actuar en consecuencia a lo que hemos planteado y lo que hemos conversado con este conglomerado de distintos partidos políticos", contestó.

“Yo le diría a ella, ‘mira, hoy día hay una norma que se está tramitando en el Senado que habla de las personas que ya no tienen sus facultades mentales ahí. Están discutiendo. Bueno, que discuta y que voten allá. Yo hoy día no soy parlamentario. Ahí podrá darse una señal. A lo mejor el Senado quiere que los enfermos terminales puedan terminar en sus hogares. Cosa que a mí me gustaría, que alguien que está a punto de morir pueda terminar en su hogar si se va a morir en un mes, dos meses. Alguien que no sabe dónde está y que otro preso cambiarle los pañales. Bueno, a lo mejor sería razonable, pero eso lo va a decidir el Senado. Nosotros, como le hemos dicho, vamos a implantar un gobierno de emergencia“, agregó.

Dicho eso, sostuvo: “No me voy a referir a las opiniones que emita Jeannette Jara con una clara intencionalidad política para desvirtuar lo que nosotros hemos planteado como políticas de Estado. Nosotros no vamos a entrar en esa disputa como de trinchera”.