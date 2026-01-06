“Es un premio a las colusiones”: parlamentarios oficialistas cuestionan nombramiento de Jorge Quiroz en Hacienda

Reacciones críticas generó en el oficialismo el anuncio de Jorge Quiroz como futuro ministro de Hacienda, realizado este martes por el presidente electo José Antonio Kast durante una reunión con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Parlamentarios de izquierda cuestionaron el nombramiento debido al rol que el economista tuvo en emblemáticos casos de colusión y a los eventuales conflictos de interés que, a su juicio, tensionan el discurso de transparencia del próximo gobierno.

Al respecto, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) calificó la decisión como “un premio, un espaldarazo a las colusiones”, poniendo en duda la coherencia del mensaje anticorrupción del mandatario electo.

“Ojalá el gobierno de J. A. Kast realmente apueste por transparencia, libre competencia y anticorrupción; pero con Jorge Quiroz en Hacienda -cuestionado por las colusiones de los pollos y el confort, y con un episodio de manejo en estado de ebriedad- cuesta tomarse ese discurso en serio”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado Luis Cuello (Partido Comunista) recordó que el nombre de Quiroz ya había generado controversia durante la campaña presidencial.

“Está bastante acreditado que es una persona que está estrechamente vinculada con las colusiones de los pollos y de las farmacias, que fueron las que tuvieron mayor impacto ciudadano”, afirmó.

El parlamentario fue más allá al señalar que “incluso se especula respecto a su rol como alguien que diseñó alguna de estas fórmulas de colusión”, agregando que el nombramiento “es una mala señal para los ciudadanos” y que “minimiza el efecto que tuvo en la gente estas colusiones de grandes empresas, que son grandes ejemplos de abuso”.

Desde el Frente Amplio, la diputada Lorena Fries también cuestionó con dureza la decisión del presidente electo.

“El eventual nombramiento de Jorge Quiroz como ministro de Hacienda sería un premio a las colusiones y a una mirada que no se preocupa del bolsillo de las y los chilenos, sino solo de las empresas. Una muy mala señal”, indicó.

¿Por qué se cuestiona a Quiroz?

La confirmación de Quiroz se produjo antes de que Kast iniciara la ronda de conversaciones con los distintos gremios empresariales que integran la CPC.

El futuro secretario de Estado es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Duke, con una trayectoria de casi 30 años como consultor, en la que ha elaborado cerca de 1.500 informes para distintas industrias.

De hecho, su eventual llegada a Hacienda contó con el respaldo público de figuras como el exministro Felipe Larraín, el académico Klaus Schmidt-Hebbel y el economista Sebastián Edwards, quienes aseguraron que la cartera quedaría “en muy buenas manos”.

No obstante, el historial profesional de Quiroz también concentra críticas. El economista tuvo un rol relevante en varios de los casos de libre competencia más emblemáticos de Chile, siempre desde la defensa de empresas posteriormente condenadas.

En el cartel de los pollos, destapado en 2011 por la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia consignó antecedentes que vinculan informes elaborados por su consultora con la definición de cuotas de producción entre las empresas coludidas, fallo que luego fue confirmado por la Corte Suprema.

Algo similar ocurrió en la colusión de las farmacias, donde Quiroz defendió a SalcoBrand y negó la existencia de un acuerdo anticompetitivo, pese a que posteriormente la colusión fue acreditada por los tribunales.

También participó en defensas en otros casos, como el de navieras y el asfalto, y tuvo un rol clave en el lobby de las grandes pesqueras que derivó en la Ley Longueira, norma que cerró la puerta a la licitación competitiva de cuotas de pesca.