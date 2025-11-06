OFERTA ELECCIONES $990
Política

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

Junto con esto, el titular de Educación también apuntó a que hay “anticomunismo heredado” en el país.

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
MINISTRO DE EDUCACION, NICOLAS CATALDO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Es una señal para gobernar “con transversabilidad”. Así definió esta mañana el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), el anuncio de la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, quien afirmó que en caso de llegar a La Moneda “es bien probable” que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista “para ahorrar problemas”.

Consultado al respecto en conversación con 24 Horas, el secretario de Estado explicó que esto a su parecer “es legítimo”, y que además no sería la primera vez, ya que ocurrió anteriormente con el Expresidente Sebastián Piñera y su militancia en RN.

El tema tiene que ver con darle una señal de transversalidad en la gestión de gobierno, no sería un gobierno de un partido, sino que es un gobierno de una coalición, mucho más amplia que sólo un partido y su visión político ideológica”, señaló,

En esta línea, Cataldo expresó que todos los candidatos tienen un origen, “más allá de cuál sea la militancia de cada uno”.

“O sea, el candidato Kast es republicano, la candidata Matthei es UDI, y aunque renuncien a su militancia van a seguir siendo esos sus identidades, su ethos, y en el caso de Jeannette Jara, es un poco lo mismo. El punto es la transversalidad de la gestión y la visión que eso se le plasma al país como tranquilidad y seguridad, porque también vivimos en una sociedad que tiene algunas aprehensione -a mi juicio incorrectas- respecto a un sector político, en este caso el Partido Comunista”,

Consultado en este sentido sobre cuáles son esas aprehensiones, Cataldo expresó que a su parecer "hay algo de anticomunismo heredado de época oscura en este país“,

“Y lo digo porque soy militante también del PC, por lo tanto, lo vivo y lo he vivido. Sólo por el hecho de ser PC, se me objetó, por ejemplo, para asumir otros roles en el gobierno, como ser subsecretario del Interior, con una excusa de algunos tweets de hace más de una década atrás (...) y claramente es una excusa. La razón de fondo era mi militancia” señaló. “Entonces, lo he vivido, sé que eso existe, y sé que también falta mucho por desmontarlo”.

Más sobre:PolíticaNicolás CataldoJeannette JaraPCPartido Comunista

