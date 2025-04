“Eso no es efectivo”: equipo de Tohá critica a Vodanovic al abordar supuesta propuesta de rebaja de impuestos a empresas

Álvaro García, miembro del equipo programático de Carolina Tohá (PPD), salió a desmentir dichos de la candidata presidencial del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, respecto a una iniciativa que pretendería impulsar, supuestamente, la exministra del Interior en un eventual mandato.

"Paulina Vodanovic afirmó que Carolina Tohá había hecho una propuesta de reducir los impuestos a las empresas sin compensación. Eso no es efectivo", acusó García.

“Carolina Tohá jamás ha señalado eso, ni ninguna de las personas que forman parte de su equipo”, manifestó.

En esa línea, dijo que “es muy importante que en esta competencia que tenemos entre partidos que pretenden gobernar juntos, tengamos por lo menos la regla de la verdad ”.

“Yo desafío a Paulina que diga dónde, cuándo Carolina Tohá dijo eso o cualquiera de las personas que trabajan con ella, porque no va a encontrar ese lugar” Álvaro García, miembro del equipo programático de Carolina Tohá (PPD)

¿Qué dijo Paulina Vodanovic?

Este domingo, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, ofreció su primera entrevista tras ser proclamada como la abanderada presidencial de la tienda de París 873.

En diálogo con Mesa Central de Canal 13, Vodanovic abordó su aventura en la carrera presidencial por el oficialismo y tuvo palabras para la representante del Partido por la Democracia (PPD), Carolina Tohá.

“Yo he escuchado las propuestas. Me preocupa, por ejemplo, y esto es algo que hizo mucho ruido dentro de nuestro partido , una de las propuestas de rebajarle el impuesto a las empresas sin ninguna otra contraprestación”, señaló en la oportunidad.

“Recibí una propuesta formal desde la comisión económica del Partido Socialista en contraposición a aquello que después Carolina Tohá señaló que no era una propuesta de ella, sino que de Álvaro García”, agregó Vodanovic.

“Finalmente, como no hay claridad tampoco respecto a cuál sería ese proyecto, nosotros creemos firmemente que desde el Partido Socialista no somos una continuidad del gobierno, porque somos parte del gobierno, pero no somos el gobierno”, indicó la senadora por el Maule.

Tohá se desmarcó de la propuesta en marzo

La supuesta propuesta de la abanderada del PPD ya había sido un foco de desmentidos de parte de la propia Carolina Tohá.

La supuesta medida empezó a abordarse en público luego que un artículo del diario La Segunda diera cuenta de un informe que emanó desde el PPD, en el que Álvaro García habría propuesto reducir la tasa de impuesto a las empresas.

García, en diálogo con el citado medio, comentó que el tema no había sido zanjado dentro del equipo de la precandidata. “No hay una opinión de candidatura, es una opinión del PPD , que yo comparto", dijo el exministro de Economía.

Por su parte, Carolina Tohá enfatizó que “nadie de nuestro equipo ha propuesto eso. Nuestra propuesta, categóricamente, (es que) Chile no tiene ningún espacio para bajar la recaudación fiscal ”.

“Chile tiene hace muchos años exigencias sobre el gasto público que no logra financiar, en gobiernos de izquierda y en gobiernos de derecha. No se han logrado financiar los compromisos que hoy el Estado tiene", añadió Tohá a fines de marzo.

“Si queremos pensar en el futuro de Chile vamos a tener que ser más eficientes, más productivos. Pero reducir el gasto no es una realidad. Y la idea, por lo tanto, hacer descansar esta gran expectativa de los chilenos de hacer crecer con la fuerza de la economía, en que vamos a bajar los impuestos, es darles una frustración a las chilenas y chilenos, porque eso no va a suceder”, afirmó.