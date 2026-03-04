Expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez asistirá a la ceremonia de cambio de mando tras recibir invitación de Kast

La expresidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, afirmó que fue invitada por el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, a la ceremonia de cambio de mando del 11 de marzo próximo.

A través de sus redes sociales la exmandataria confirmó que asistirá a esa instancia.

“Expreso mi sincero agradecimiento al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por la amable invitación al acto de transmisión de mando en el que será posesionado para asumir funciones”, se lee en su X.

“Será un honor acompañarlo en un momento tan significativo para usted y para el pueblo chileno”, se agrega al post.

“Quiero manifestarle mis deseos de éxito en las responsabilidades que asume y confío en que su gestión contribuirá al bienestar de Chile y al fortalecimiento de lazos institucionales con nuestro país”, cierra la publicación.

Expreso mi sincero agradecimiento al Presidente electo de Chile, José Antonio Kast Rist, por la amable invitación al acto de transmisión de mando en el que será posesionado para asumir funciones. Será un honor acompañarlo en un momento tan significativo para usted y para el… pic.twitter.com/qPK3BLFf3q — Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) March 4, 2026

Hace solo unos meses atrás, Áñez fue liberada de la cárcel, luego de ser recluida por casi cinco años por el llamado caso golpe de Estado II, por el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión constitucional cuando era segunda vicepresidenta del Senado y tras la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia, así como la de todo su gabinete.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló dicha condena y ordenó su libertad, luego de que la defensa de la exmandataria presentara un recurso de revisión extraordinaria de sentencia para anular el dictamen, argumentando que debía ser procesada por un juicio de responsabilidades y no en la vía ordinaria, como fue procesada y sentenciada.