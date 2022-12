Exseremi de Desarrollo Social solicita ante Contraloría investigar a la Comisión de Evaluación Ambiental RM y anuncia querella por injurias en contra de Jackson y Vallejo

Hasta la Contraloría General de la República llegaron este miércoles, la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo junto al abogado ambientalista Marcelo Castillo.

La desvinculación de Hidalgo se debió a la causal de pérdida de confianza y por no haber denunciado un caso de presunta violación en un centro de atención a personas en situación de calle ubicado en la Región Metropolitana, según explicó a través de un comunicado el Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, días después la propia exfuncionaria acusó que las razones sobre su salida respondían a represalias en su contra por cuestiones políticas. Además, en una entrevista radial aseveró haber sido “presionada” por parte del gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo y en los que tenía “algunos cuestionamientos técnicos”.

Bajo ese escenario, el abogado que representa a Hidalgo explicó que concurrieron al ente contralor para “presentar una denuncia por infracción administrativa y a la legislación ambiental en la evaluación de diversos proyectos en que se ha violado en nuestra opinión flagrantemente la legislación ambiental”.

En esa línea, Castillo dijo que “la idea es que la Contraloría haga una investigación a todos los funcionarios que han participado y han recibido instrucciones ilegales para aprobar proyectos cuando no corresponden o para rechazarlos cuando no corresponde”.

Además, sostuvo que “se ha hecho una serie de imputaciones falsas a la exseremi que vamos a tratar de reestablecer justamente a través del ejercicio de esta acción y querellas penales que vamos a presentar en los próximos días”.

El abogado acusó un “engaño a la opinión pública por parte del ministro (Giorgio) Jackson”, y añadió que la mentira se debe a que “supuestamente (Patricia Hidalgo) habría habido una omisión de denuncia que no es tal, tenemos los antecedentes, correo electrónico, Whatsapp, que acreditan que la denuncia estaba hecha previamente y se está mintiendo respecto de cuáles son los reales motivos de la solicitud de renuncia de la seremi”.

En ese sentido, manifestó que la solicitud de renuncia a Hidalgo habría sido motivada por “el caso de la planta de tratamiento San Isidro en Quilicura, que es una planta de tratamiento que todos hemos visto es muy cuestionada por la comunidad y que en opinión de la seremi no cumplía con los requisitos legales para aprobarlo”.

“Vamos a presentar varias querellas no una sola por delitos funcionarios y también por las injurias que se han proferido en contra de la señora Patricia Hidalgo”, sobre eso último, aclaró que las acciones legales son en “contra de quienes resulten responsables, pero la injuria específicamente en contra de la ministra Camila Vallejo y del ministro Jackson por las mentiras que han proferido”.

La exseremi, por su parte, al ser consultada de si el ministro Jackson miente, respondió tajantemente que “absolutamente, yo también estoy sumamente decepcionada e impactada de las mentiras que es capaz de decir, de como ha podido utilizar a otras personas para que salgan en su defensa de toda esta operación política que han hecho en mi contra”.

Por último, dijo que sí le notificó al secretario de Estado sobre las presiones que habría recibido para aprobar ciertos proyectos.

“El ministro miente, pare de mentir, se lo dije en su cara al ministro Jackson frente a él, le dije ministro yo nunca me he descoordinado con mis jefaturas, yo nunca he tenido con ellas una irresponsabilidad respecto del mando que tienen, el único problema que tuve con ellas es que me obligaban a aprobar los proyectos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el ministro sabe que lo que él hizo fue bajarme la mirada”, finalizó.

En detalle, según explican a través de un comunicado dentro de las funciones como Seremi de la RM del Ministerio de Desarrollo Social, a Hidalgo le “tocó participar en la evaluación ambiental de varios proyectos, en algunos de los cuales se presentaron ilegalidades e irregularidades administrativas, en que existió una intromisión indebida en las facultades de los servicios que forman parte de la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana”.

Acusan así que dichas intromisiones tenían por “objeto de favorecer la aprobación o rechazo de determinados proyectos, fuera del marco legal, por parte de los niveles centrales de algunos Ministerios, como el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, así como del nivel regional, específicamente, de la Delegada Presidencial de la Región Metropolitana”.