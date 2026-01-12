SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exsubsecretaria Daza insta al gobierno de Kast a poner urgencia a la reforma de Fonasa

    Por otro lado, la exautoridad se mostró de acuerdo con el eventual nombramiento de May Chomali como ministra de Salud. "Ella es una persona muy técnica, muy agradable, ha estado apoyando en distintas comisiones en el Ministerio de Salud, así que conoce también muy bien el sector público. Personas como ella, si lideran Salud sería un gran aporte para Chile y para los usuarios”, dijo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    La exsubsecretaria de Salud Paula Daza. Diego Martin

    La exsubsecretaria de Salud Paula Daza (Ind.) detalló este lunes su actual relación con los equipos del presidente electo, José Antonio Kast (Rep.), y entregó su parecer sobre los proyectos en el área sanitaria que el siguiente gobierno debería priorizar.

    En conversación con radio Agricultura, Daza, quien en las pasadas elecciones presidenciales dio su apoyo a Evelyn Matthei (UD), reveló que ha colaborado con Kast en el área programática y aseveró que “estamos bastante alineados”.

    “Creo que las personas que están trabajando en salud por parte de José Antonio Kast tienen muy claro el diagnóstico, cómo priorizar y qué cosas son urgentes para implementar. Hay cosas que pueden hacerse desde el punto de vista administrativo, desde el Ministerio de Salud, pero obviamente hay otras que van a requerir un proyecto de ley, o proyectos de ley que hay que mejorar en el Congreso, pero yo espero que este gobierno les ponga urgencia principalmente a la reforma de Fonasa para mejorar sobre todo la eficiencia de los hospitales", instó.

    Respecto de la propuesta de Matthei sobre reducir las listas de espera, especialmente para quienes tienen cáncer, y si Kast incorporará esta iniciativa, Daza acotó que les hicieron llegar las etapas de este plan. Además, aseveró que otro elemento importante a considerar es el gasto que los usuarios hacen para obtener los medicamentos. “Es una urgencia que no solamente es sanitaria sino que también social”, planteó.

    En cuanto al posible nombramiento de la médica cirujana May Chomali como ministra de Salud del gobierno de Kast, la exautoridad comentó que “ella, si es ministra, le va a poner mucho acelerador en el tema de tecnología de información así que es una gran profesional, es muy reconocida a nivel nacional en todos los ámbitos de salud. Ella es una persona muy técnica, muy agradable, ha estado apoyando en distintas comisiones en el Ministerio de Salud, así que conoce también muy bien el sector público. Personas como ella, si lideran Salud sería un gran aporte para Chile y para los usuarios”.

    Más sobre:Paula DazaSaludReforma de FonasaJosé Antonio KastMay Chomalí

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aumenta el envío de salmón y se consolida como el segundo producto más exportado de Chile

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    Lo más leído

    1.
    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    Criteria: A dos meses del cambio de mando, aprobación del Presidente Boric alcanza un 33%

    2.
    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    Vallejo y Elizalde advierten cambio de tono en discurso de Kast y refuerzan defensa de la gestión del Gobierno

    3.
    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    “Pareciera que llamó a tirar la cadena”: Vallejo apunta a Kast al acusar congelamiento de diálogo con la oposición

    4.
    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    La puesta en escena que prepara Kast para anunciar su gabinete

    5.
    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    “Una nueva generación tiene que asumir la conducción”: Francisco Huenchumilla renuncia a la presidencia de la DC

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 11 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Kast en Congreso Futuro asegura que su gobierno no va a retroceder en ciencias

    Boric invita a Kast a aprobar el proyecto de sala cuna universal tras duros cruces: “Podemos llegar a un consenso”

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed
    Negocios

    El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

    El principal antídoto contra la pobreza es el trabajo

    Mejoran las perspectivas económicas: expertos elevan proyecciones de crecimiento para 2026 y el próximo año

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora
    Tendencias

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    ¿Hasta cuándo duran las altas temperaturas? El caluroso pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior
    El Deportivo

    La sorprendente reacción de Diego Simeone después de su mediática discusión con Vinicius Junior

    Nuevo refuerzo albo: Peñarol confirma que el uruguayo Javier Méndez viaja a Chile para integrarse a Colo Colo

    “Es un descaro”: Palestino se indigna con Atlético Mineiro y advierte a la U por posible venta de Lucas Assadi

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”
    Mundo

    Cuba rechaza conversaciones con Estados Unidos y afirma que los contactos se remiten al “ámbito migratorio”

    El Papa León XIV se reúne con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil