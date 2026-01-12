Exsubsecretaria Daza insta al gobierno de Kast a poner urgencia a la reforma de Fonasa

La exsubsecretaria de Salud Paula Daza (Ind.) detalló este lunes su actual relación con los equipos del presidente electo, José Antonio Kast (Rep.), y entregó su parecer sobre los proyectos en el área sanitaria que el siguiente gobierno debería priorizar.

En conversación con radio Agricultura, Daza, quien en las pasadas elecciones presidenciales dio su apoyo a Evelyn Matthei (UD), reveló que ha colaborado con Kast en el área programática y aseveró que “estamos bastante alineados”.

“Creo que las personas que están trabajando en salud por parte de José Antonio Kast tienen muy claro el diagnóstico, cómo priorizar y qué cosas son urgentes para implementar. Hay cosas que pueden hacerse desde el punto de vista administrativo, desde el Ministerio de Salud, pero obviamente hay otras que van a requerir un proyecto de ley, o proyectos de ley que hay que mejorar en el Congreso, pero yo espero que este gobierno les ponga urgencia principalmente a la reforma de Fonasa para mejorar sobre todo la eficiencia de los hospitales", instó.

Respecto de la propuesta de Matthei sobre reducir las listas de espera, especialmente para quienes tienen cáncer, y si Kast incorporará esta iniciativa, Daza acotó que les hicieron llegar las etapas de este plan. Además, aseveró que otro elemento importante a considerar es el gasto que los usuarios hacen para obtener los medicamentos. “Es una urgencia que no solamente es sanitaria sino que también social”, planteó.

En cuanto al posible nombramiento de la médica cirujana May Chomali como ministra de Salud del gobierno de Kast, la exautoridad comentó que “ella, si es ministra, le va a poner mucho acelerador en el tema de tecnología de información así que es una gran profesional, es muy reconocida a nivel nacional en todos los ámbitos de salud. Ella es una persona muy técnica, muy agradable, ha estado apoyando en distintas comisiones en el Ministerio de Salud, así que conoce también muy bien el sector público. Personas como ella, si lideran Salud sería un gran aporte para Chile y para los usuarios”.