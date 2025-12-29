SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Exsubsecretario Weber visita La Moneda chica y señala que va a “colaborar desde afuera” al futuro gobierno

    “Hay mucha gente muy buena que va a estar disponible. Yo soy un feliz académico de la Universidad San Sebastián, decano. Hay grandes personas que van a ocupar posiciones en el gobierno y uno va a colaborar desde afuera para que este sea un muy buen gobierno”, sostuvo el exsubsecretario de Hacienda.

    Por 
    Helen Mora
     
    Pedro Rosas
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Continúan las visitas a La Moneda chica del presidente electo, José Antonio Kast, emplazada en La Gloria 88, Las Condes. Uno de los visitantes de esta jornada fue el exsubsecretario de Hacienda del segundo mandato de Sebastián Piñera, Alejandro Weber.

    Su presencia llamó la atención de la prensa ante el misterio de la composición del gabinete del futuro gobierno, aunque La Tercera ya había señalado que la exautoridad había descartado la opción de ser ministro del Trabajo y Previsión Social.

    De todas maneras, Weber fue consultado sobre su posible incorporación a la administración que iniciará el próximo año.

    “Hay muy buen equipo. Hay mucha gente que va a contribuir, va a hacer una contribución enorme al gobierno. El presidente electo ha desarrollado una agenda internacional muy fructífera, dando señales muy potentes, actitudinales a la ciudadanía, respecto de lo que se espera del Presidente de la República. Hay una agenda económica también muy fuerte y robusta, que significa retomar la inversión, bajar los impuestos, generar buenas condiciones para las pymes y aumentar el ingreso de las familias. Así que estoy seguro de que va a ser un muy buen gobierno y con un gran equipo”, dijo en primer lugar.

    Luego, directamente fue requerido sobre si está disponible para ser ministro o subsecretario. “Hay mucha gente muy buena que va a estar disponible. Yo soy un feliz académico de la Universidad San Sebastián, decano. Hay grandes personas que van a ocupar posiciones en el gobierno y uno va a colaborar desde afuera para que este sea un muy buen gobierno”, contestó.

