FA acoraza a Boric ante la arremetida del Socialismo Democrático por culparlo a él de la derrota

La magnitud de la derrota aún no es digerida del todo por la izquierda. A las 10.30 horas de esta mañana, los presidentes de los partidos del oficialismo se conectaron a una reunión telemática para hacer un primer control de daños y compartir análisis.

Los representantes del Socialismo Democrático, la coalición que reúne al Partido Socialista (PS), el Partido Por la Democracia (PPD) el Partido Liberal y el Radical, son conscientes de que al interior de sus colectividades hay voces que apuntan directamente al Presidente Gabriel Boric por el resultado del domingo. En particular, lo que diagnostican es que los problemas de gestión de su gobierno y el protagonismo que el Mandatario intentó tener en la campaña terminó por impactar el desempeño de Jeannette Jara, quien fue derrota por José Antonio Kast.

Por ejemplo, el jefe de bancada de los senadores del PS, Juan Luis Castro, sostiene: “Sin duda que entre diversas causas de la derrota está el desempeño del gobierno, del cual Jara se desmarcó, y por algo natural: la desaprobación de una mayoría de dos tercios en los últimos años más los errores de incumbencia al poner a Kast de alter ego del Presidente”.

“El resultado es una señal inequívoca del profundo desgaste del gobierno del Presidente Boric”, propone el senador Pedro Araya (PPD).

Aunque sin apuntar directamente al gobierno, el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, escribió en su cuenta de X: “El progresismo tiene muchas lecciones que sacar (tras la derrota). La más evidente: los maximalismos y la superioridad moral solo pueden conducir al fracaso”.

El secretario general del PS, Camilo Escalona, es menos categórico. El exsenador destaca que “el gobierno le dio estabilidad a la nación”. Sin embargo, distingue que “hay momentos que han pesado. El fracaso de la ministra Siches en la visita a Temucuicui, por ejemplo. Fue una cosa que golpeó al gobierno a las 48 horas que estaba instalado. El caso Convenios fue determinante”.

El Frente Amplio (FA), el partido del Presidente Boric, nunca se sintió cómodo con el relato que construyó Jara sobre marcar distancia con el gobierno del que formó parte a través de duras críticas. Es más, lamentan que la campaña se haya desarrollado en sintonía con la postura de la derecha sobre que la actual administración fue desastrosa y que no se haya contrarrestado con éxito el relato de que “Chile se cae a pedazos”.

Desde la directiva, el secretario general del FA, Andrés Couble, afirma que “cuando los resultados están tan encima, no se pueden sacar conclusiones rápidas. Desde el FA hemos sostenido que el gobierno es un activo, pero también se entiende la intención de buscar un voto que excediera la aprobación actual del gobierno. Es parte de los análisis que hay que hacer de forma más pausada”.

Eso sí, Couble reconoce que “de lo que sí estamos convencidos es que no se puede endosar a la gestión del gobierno el resultado de estas elecciones”.

El diputado electo Ignacio Achurra, militante del FA, afirma que “la candidatura presidencial de Jeannette Jara surge a propósito de su destacado rol como ministra del gobierno del Presidente Boric. Por tanto, resulta poco verosímil para la ciudadanía presentarla distante del gobierno. A la luz de los resultados no fue una estrategia efectiva”.

Por su parte, el diputado -y senador electo- Diego Ibáñez plantea que “Chile no se cae a pedazos y debemos defender lo construido por el gobierno, entregando un mejor país que el que recibimos, mirando los desafíos como políticas de Estado. A la luz de los resultados, es normal abrir el debate sobre si la estrategia fue acertada, eso será parte del debate y las responsabilidades colectivas que se asuman siempre en unidad”.

“Más que nunca, hay que recalcar los avances en derechos sociales que hemos tenido gracias al gobierno y el liderazgo del Presidente Boric. Claudicar en aquello sería un profundo error y una enorme irresponsabilidad. Como FA tenemos que seguir trabajando con esa conciencia, seguir siendo un partido serio y responsable de las decisiones que hemos tomado en este período”, sostiene el jefe de bancada de los diputados FA, Jaime Sáez.

En la reunión de Zoom de esta mañana, los timoneles y dirigentes presentes pusieron sobre la mesa la idea de realizar un cónclave de los partidos y movimientos de izquierda -en consideración de que algunas colectividades perderán la legalidad- a comienzos de enero, para comenzar a delinear un camino conjunto como sector. Esta vez, como oposición al gobierno de Kast.

El ánimo general de la alianza es mantener cierta articulación. Sin embargo, desde el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana (DC) ponen en duda la conveniencia de consolidar una coalición con el FA. Sobre todo, después del reciente fracaso. El presidente de la Falange, el senador Francisco Huenchumilla, dijo ayer que en las próximas semanas su colectividad “tomará las decisiones políticas, estratégicas y tácticas que correspondan”.