Faltó un voto: Senado desecha propuesta de Comisión Mixta que levantaba inhabilidades para alcaldes y parlamentarios

La sala del senado rechazó el informe emanado por la Comisión Mixta que levanta inhabilidades para autoridades que desean participar de alguno de los diversos procesos electorales que tendrá Chile durante los próximos meses.

La propuesta no logró alcanzar el quórum de 26 votos necesarios para seguir su tramitación, esto luego pues 25 parlamentarios estuvieron por respaldar el documento, 16 se mostraron en contra y una abstuvo de la senadora Yasna Provoste (DC).

El 10 de septiembre pasado Mixta aprobó un texto impulsado por el gobierno y resolvió levantar las inhabilidades a alcaldes, consejeros regionales, concejales y futuros gobernadores, quienes podrán postular al Congreso en noviembre de 2021.

También a diputados y senadores que podrán competir en las elecciones de alcaldes y gobernadores fijada para el 11 de abril de ese mismo año. Sus cargos cesarán cuando inscriban sus candidaturas en el Servicio Electoral. Actualmente los parlamentarios no pueden renunciar a sus cargos, por lo que de no avanzar este informe, quedarán fuera de los citados comicios.

Sin embargo, los integrantes de dicha instancia parlamentaria, estuvieron por mantener las inhabilidades de ministros, subsecretarios o intendentes. Ellos deberán dejar sus cargos un año antes de la fecha en que se efectúen las elecciones en las que deseen participar.

Como el informe de la Comisión Mixta fue rechazado por el Senado, la propuesta ya no es viable, pues requería ser aprobado por ambas cámaras del Congreso. La única forma que la iniciativa se convierta en ley es mediante una insistencia presidencial.

Posturas diversas

Durante esta jornada en la Sala quedó en manifiesto la división respecto a dicho informe, donde algunos argumentaban que se estaba retrocediendo en materia del limite a la reelección que fue aprobado por el Congreso; mientras que otros señalaron que esta iniciativa permitía “abrir la cancha”.

Jorge Pizarro (DC) declaró que “curiosamente los más acérrimos partidarios de que se termine con la reelección, y que algunos creíamos que eran los ciudadanos los que tenían que elegir, los más acérrimos partidarios se transformaron ahora en los campeones en terminar con las inhabilidades. Y ahí es donde aparecen diputados y senadores que le levanten las inhabilidades”.

"Y el gobierno más pillo todavía dijo ‘no, aquí aprovechamos de postergar la elección de los gobernadores’. Y quiso meter también a los ministros, subsecretarios, y a una serie de personas, levantando las inhabilidades o modificándolas. ¿Por que? Ah, por una razón muy sencilla, porque resulta que algunos se dieron cuenta o comenzaron a pensar que aquí el juego de la silla musical de pasarse de un cargo a otro podría solucionar el problema de que muchos que están inhabilitados por la decisión de este mismo Congreso de postular de nuevo, entonces unos diputados podían postular a alcalde, etc”, agregó.

Su par Independiente, Alejandro Guillier, señaló, en tanto, que “esto es lo peor de la política. Y es lo que ha explicado en esencia el deterioro de la legitimidad de las instituciones de nuestro estado democrático y en particular del Congreso. No es razonable que los incumbentes estén adaptando las leyes a sus propios intereses particulares”.

Y añadió que “esto es inmoral, inaceptable en la forma y en el fondo, de contrabando, de pronto, sin debate previo. Se acaba, esto no da más. Escuchen a la gente y por amor a su Patria terminemos con esto. Esto es aborrecible, es indigno”.

El UDI Iván Moreira, aseguró, por su parte, que "este proyecto es un retroceso que no ayuda ni prestigia a la política, porque entra en contradicción evidente y en mi opinión con lo que aprobamos hace un par de meses en cuanto a limitar las reelecciones. Lamentablemente, ante la opinión pública, de aprobarse este proyecto, va a quedar la sensación de que se actuó por conveniencia política más que por convicción personal”.

Una opinión distinta expuso el senador José García Ruminot (RN), quien señaló que "esto no tiene nada que ver con el límite a la reelección. No estamos retrocediendo en esa materia. Este proyecto lo que busca es permitir, por ejemplo, que un alcalde que desea ser candidato a parlamentario, que un concejal o un consejero, no tengan que renunciar un año antes”.

Misma postura adoptó la UDI Jacqueline van Rysselberghe. "“Me parece que si decidimos como país que se va a limitar la relección, entonces abramos ,a cancha completa. Y que todos puedan competir en cualquier cosa y que sea la gente la que decida. Y que pueda ir un alcalde a parlamentario y viceversa”, declaró.

Ministro Segpres

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, defendió el trabajo realizado por la Comisión Mixta, señalando que "creo que se actuó de la manera correcta en el sentido de que dichas inhabilidades se levantaran a todos y de manera permanente. Porque lo que no era correcto o no hubiese sido muy justificado es solamente para el próximo año o solamente para tal o cual elección o cargo”.

Agregó que como gobierno "creemos que es una buena propuesta, que favorece la competencia, que permite que no exista protección entre las distintas autoridades que son elegidas y que da más oxígenos a las elecciones”.

Sin embargo, sus palabras tuvieron reparos por parte del DC, Francisco Huenchumilla. "Esto no se hace, es absolutamente inconstitucional lo que estamos haciendo, nos saltamos todos los procesos de tramitación de la ley”, dijo.

Para apuntar directamente al secretario de Estado: “Señor ministro, se lo digo, usted no puede hacer esto. Usted es el ministro Segpres, cuya importante tarea es revisar la legalidad de todos los proyectos de ley antes de la firma del Presidente para que vengan para acá. Con qué cara va a venir usted mañana a cualquier comisión a exigirnos rigurosidad en la tramitación de una ley cuando usted está metiendo un resquicio por la ventana aquí en este proyecto. Eso no se hace. Tenemos que tener rigurosidad”, dijo.

“Aquí se está quebrantando la ley y la Constitución. Es inaceptable”, concluyó.