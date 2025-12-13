Fernando Carmona (PC): “Si alguien puede ayudar a articular una oposición a Kast, es Jara”

Fernando Carmona (PC) fue el primer caído del equipo de campaña de Jeannette Jara, luego de que se cuestionara el programa presidencial de siete páginas que encabezó durante las primarias del oficialismo y por sus intervenciones pública a nombre del comando.

A cinco meses de ser removido por la abanderada, le resta dramatismo a su alejamiento del comando. " La política es así ”, dice el hijo del timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y el exasesor del Segundo Piso del Presidente Gabriel Boric.

¿Qué le pareció el tono de la campaña en esta última milla?

Me parece que era evidente. Las campañas tienen que cambiar el tono en la segunda vuelta. Ahora era la oportunidad para confrontar bien las posiciones de Kast. Entonces, me parece que era acertado en el sentido de ir a mostrar las dificultades que tiene su programa. No quedaba mucho más por hacer.

¿Cree que va a alcanzar?

Todos tenemos súper claro que esta es una carrera cuesta arriba, pero uno no debería dar por perdida esta campaña . Va a ser una cuestión más estrecha de lo que se espera.

¿Cómo cree que se llegó a este escenario que describe como cuesta arriba?

Lamentablemente, los candidatos como ME-O, Mayne-Nicholls y Artés sacaron muy poca votación, entonces el colchón de donde parte la centroizquierda es más bajo que el que esperábamos. Además, Kast fue abandonando parte muy relevante de su programa. En el último debate dijo esto de que no iba a hacer retroceder ningún derecho social, habló de la defensa del medioambiente. Se ha tratado de mostrar como alguien más de centro, a diferencia del Kast del 2021.

¿Y por qué Jara no pudo hacer eso?

Me da la impresión de que ella podría llegar hasta allá, por eso creo que la campaña está abierta, sobre todo con el electorado de Parisi. Jeannette tiene otra búsqueda que no es el centro, porque ahí ya está posicionada, sino que tiene que ver con este eje de arriba-abajo.

¿Quedó conforme con la estrategia?

Creo que un acierto necesario de la segunda vuelta fue el cambio de estrategia, demostró ser exitosa. Uno de los problemas que uno puede ver de la primera vuelta es que en todo ese tiempo los números de las encuestas estaban estancados, entre el 25 y 29%, y ahí en octubre era el momento de un cambio de estrategia, con la salida o no de Quiroga. Un cambio de estrategia en octubre pudo haber sido aconsejable, porque ya teníamos meses que mostraban que la estrategia estaba estancada y no lograba acercar a más votantes. No se hizo, evidentemente. La responsabilidad recae en el jefe de estrategia. A Quiroga no lo conozco mucho, era una buena persona, pero aquí los que deben mandar son los resultados y eso no estaba dando.

En caso de perder, ¿en qué pie va a quedar la candidata?

Si uno mide el conocimiento de la población que tenía de ella siendo ministra en enero y el que tiene ahora, y la valoración, ella queda en mucho mejor pie. Yo creo que solo avanza. Cuando uno mira los otros partidos, ella va a seguir siendo una opción por un buen rato más para la izquierda, pensando en desafíos como la presidencial. Yo creo que el peor de los mundos es quedarse en la crítica y en la autocrítica. Si perdemos tenemos que procesar rápido esto y entender bien cómo va a ser el próximo ciclo político.

¿La ve compitiendo de nuevo en cuatro años?

Con los niveles de conocimiento y de apoyo que tiene, es posible que ella compita de nuevo en cuatro años, pero depende enteramente de su disposición.

¿Debe proyectarse como una figura de articulación de una eventual oposición al gobierno de Kast?

Kast ha hecho tanto hincapié en torno a ella y las ideas que representa, que él mismo la convirtió en una persona que va a ser muy consultada. Si alguien puede ayudar a articular una oposición a Kast, es ella. Yo esperaría que jugara ese rol de articuladora. Nadie podría decir que ha sido una mala candidata, todo lo contrario. Si hoy día estamos sosteniendo la posibilidad de ganar, el 90% es gracias a ella, es el motor principal.

¿Qué debería pasar con su militancia en caso de que ella pierda?

Como militante de un partido me cuesta pensar en figuras que por, fuera de los partidos, coordinen a los partidos. No sé si ha funcionado alguna vez, entonces no me imagino que ese sea como un requisito para generar articulación. Sobre su militancia, yo creo que es una cuestión tan personal de ella, que me cuesta opinar qué debería hacer.

¿Cuál debería ser el rol del PC en un eventual gobierno de oposición? Está el precedente del tono que tuvieron con Piñera.

En la trayectoria histórica de los comunistas un elemento central de cualquier oposición que hagamos va a ser encontrar la unidad entre aquellos que quieran hacer oposición. Siempre vamos a tratar de ser un factor de unidad. Lo segundo es el partido como integrante de una coalición de oposición, creo que también va a tener que ser muy activo en poder entender al votante de Parisi, que perfectamente podría votar por la centroizquierda, pero que ya está alejado. Lo otro tiene que ver con la presencia que nosotros tenemos en organizaciones sociales, en el movimiento social.

¿Cree que el eje de una eventual oposición debe ser la alianza PC-PS?

No, no creo que sea el eje, tendría que ser muy ciego para no ver la importancia que va a tener el FA en el próximo escenario, tanto por la bancada que tienen como porque van a tener como figura central al expresidente Boric, que además tiene un nivel de aprobación que va a ir subiendo. Alojarlo solo en el PC-PS, como eje, es muy reduccionista.

¿Qué costos ha asumido el PC en el gobierno del FA?

El partido siempre asume el mismo costo, que tiene que ver con que siempre es muy leal. Eso muchas veces implica que nuestro esfuerzo esté mucho más orientado a hacer cumplir los planes y programas, las políticas públicas, los proyectos de ley que se van indicando y a fortalecer la línea de gobierno que establece primero que nada el Presidente y que dejemos un poco de lado las críticas que pudiéramos tener hacia estas cuestiones. Ahí se puede generar algún costo por la vía de ahorrarse las críticas.