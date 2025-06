A las 10:30 de la mañana de este viernes, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, acompañado de parlamentarios y otros dirigentes de la colectividad, citó un punto prensa para referirse a la discusión que se ha tomado la semana de la derecha: la posibilidad de terminar con las contribuciones a la primera vivienda.

En la colectividad, a principios de abril, presentaron su iniciativa en la materia, siendo los primeros en reflotar el tema que los enfrentó con Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), en el marco del Consejo Constitucional.

Así, después de que este lunes la UDI anunciara una iniciativa propia en la misma línea y que, según dijo el presidente de ese partido, Guillermo Ramírez, sería parte del programa de la candidata de la coalición, Evelyn Matthei, los republicanos no dudaron en volver a referirse al tema.

“En los últimos días se ha generado un debate público que para nosotros es muy relevante. Este es un tema que nos ocupa hace bastante tiempo. Hay algunos que se preocupan, nosotros nos ocupamos. Y venimos desde hace años planteando esto, tanto en el área municipal, gobernaciones y en el parlamento”, dijo Kast en la instancia.

Según lo que presentaron en abril, la propuesta -que según calculan en el partido beneficiaría a cerca de 750 mil contribuyentes- busca eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda. Esto, clarificaron este viernes, de forma gradual, priorizando a adultos mayores.

Fin a las contribuciones: las diferencias entre las propuestas de republicanos y Chile Vamos que dividen a la derecha.

Lo anterior, a diferencia de la propuesta en el Consejo Constitucional que planteaba que la vivienda principal estaría exenta “de toda contribución e impuesto territorial”, sin especificar plazos y dejando que -posteriormente- una ley regule la forma en que se aplicaría.

Según trasparentaron, la eliminación total significaría un costo de cerca de 380 millones de dólares para el Estado, mientras que de forma gradual 150, pero lo anterior -dicen- no afectaría el Fondo Común Municipal (FCM), ya que se supliría con un plan de redistribución del gasto público. “Nosotros tenemos visualizado de donde podemos recuperar ciertos fondos que están siendo malgastados o mal invertidos, para llevarlos a los municipios”, explicó Kast.

Entre otras propuestas, también se consideran medidas para transparentar el cobro de las contribuciones y de las tasas por las que se cobran y que son fijadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Respecto a las diferencias con la idea del gremialismo, el abanderado aseguró que “todo lo que sume en esta línea de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, bienvenido. Lo que ellos planteen nosotros lo vamos a aplaudir y lo vamos a apoyar y si lo de ellos es mejor, bienvenido también. Si acá lo importante es que se asentó en el debate público y que hoy día va creciendo la posición de no más contribución a la primera vivienda. No vamos a entrar en el debate de quién lo dijo primero”.

El duelo UDI-RN

Pero el tema -que para Chile Vamos ya había sido motivo de disputa en el Consejo Constitucional- no se había abierto hasta que el timonel de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez anunció el lunes que la eliminación de las contribuciones estaría presente en el programa de Matthei. Una información que reafirmó ese mismo día en el programa Sin Filtros.

La medida tomó por sorpresa a la coalición, particularmente porque uno de los reparos que manifestó la exalcaldesa de Providencia al último proyecto constitucional fue, precisamente, el fin de las contribuciones. Una medida que calificó de “regresiva”.

“Así como no estoy de acuerdo con la reforma tributaria del gobierno, tampoco lo estoy con la norma regresiva que elimina el pago de contribuciones. No beneficia a personas vulnerables y clase media”, planteó en ese entonces.

La medida abrió un punto de discordia entre la UDI y RN, en la voz de Ramírez -quien aspira a su reelección en el distrito 11- y el diputado Diego Schalper, quien se alista a competir por la misma zona.

Desde el gremialismo, en una declaración a nombre de la bancada, cuestionaron que la iniciativa de RN sea más acotada.

“Si al diputado Schalper y al expresidente de Evópoli les parece justo que un adulto mayor tenga que vender su propiedad de toda la vida al no poder pagar las contribuciones, o que un joven profesional tenga que pagar este impuesto junto con un crédito hipotecario, lo mejor entonces es que lo sinceren al país. Pero lo que no pueden hacer es tratar de torpedear una propuesta que busca hacerse cargo de un problema duro y real que aqueja a muchas familias de clase media”, aseveró el jefe de bancada, Henry Leal; y el subjefe de bancada, Felipe Donoso.

El propio diputado Schalper respondió a las críticas. “Me sorprende, precisamente porque nosotros nos hemos metido en el tema (...). Es momento de hacer una propuesta que realmente sea viable y capaz de resolver el problema. Los chilenos no necesitan improvisación ni frases para la galería, sino propuestas viables”, manifestó.

Hasta ahora, no hay luces de cuál es la idea concreta que emanará del programa de Evelyn Matthei. Solo a inicios de esta semana, Ramírez explicó que lo que impulsa la UDI “mantiene las contribuciones de la segunda, tercera vivienda, quitando los tramos exentos para compensar el no pago de contribuciones por la primera vivienda, cargando con impuestos adicionales a los sitios eriazos y otras medidas de mitigación que no habrían sido posibles si una norma constitucional impidiese que hubiese impuesto territorial alguno”.