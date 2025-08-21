Francisco Huenchumilla cierra la puerta a que la DC entre al gobierno de Boric

A minutos del cambio de gabinete que planea el gobierno del Presidente Gabriel Boric, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Francisco Huenchumilla, es tajante en señalar que no hay ninguna posibilidad de que la colectividad que él dirige se sume a la actual administración.

“Si nos llegaran a invitar, a estas alturas, nosotros no estamos disponibles. La DC no entra al gobierno ni va a entrar. Tomamos una decisión hace tres o cuatro años atrás que sigue vigente. Este gobierno va a terminar y ahora hemos tomado la decisión de formar parte de otra coalición, y en eso estamos, pero no está en nuestros planes andar golpeando las puertas. No pedimos nada y no vamos a entrar al gobierno”, dijo a este medio.

Las palabras del senador se dan tras sondeos de La Moneda al consejero nacional Hugo Lara, quien ha sido mencionado como una alternativa para ocupar el cargo que dejó vacante Esteban Valenzuela (FRVS) a la cabeza del Ministerio de Agricultura.

En el partido, sin embargo, hay dirigentes que están más abiertos a la idea y señalan que, si el partido ya está unido al oficialismo detrás de la candidatura de Jara, no tiene sentido quedarse al margen de la administración de Boric.

Hasta el cierre de esta edición, los distintos ministros del gabinete de Boric llegaban a La Moneda para participar del cambio de gabinete.